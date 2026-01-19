国家元首与议会改革工作组共同讨论宪法改革核心思路

会议上，国务顾问叶尔兰·卡林向总统汇报了工作组阶段性成果。他特别指出，拟议的宪法修正案规模宏大，将对议会转型产生深远影响。卡林转达工作组成员共识，认为这些变革有助于推动政治体系适应时代要求，实现全面现代化。

总统法律事务助理叶尔詹·吉延巴耶夫介绍了基于公民建议，由工作组成员提炼的核心思路。自去年10月以来，工作组已连续召开多次会议，全面审议了未来议会相关议题，包括议员数量、任期、选举制度、单院制议会的立法机制，以及议会与其他国家权力机构之间的互动关系。

议会制度研究所所长娜塔莉娅·潘汇报了通过e-Otinish和eGov平台收集到的公民、专家及社会组织建议。近几个月来，所有政治党派、数十家非政府组织、商界代表、宪法学者和专家均积极提交了对宪法改革的倡议。

除议会改革外，工作组还收到约1600条公民对国家治理整体架构、政治与社会机构完善等方面的意见建议。

“阿玛纳特”党议会党团负责人叶勒努尔·贝森巴耶夫、“阿克卓勒”党团负责人阿扎特·佩鲁阿舍夫以及“全国社会民主党”党团负责人阿斯哈特·拉赫姆詹诺夫一致表示，议会改革框架下的宪法修正案具有广泛而深刻的意义。他们指出，在地方与议员的工作会晤中，民众对即将推出的政治改革表现出高度关注和热情。

此外，议会参议院宪法立法、司法与执法委员会主席努尔兰·别克纳扎罗夫、议会下院议员温齐拉·沙帕克、马拉特·巴希莫夫、尼基塔·沙塔洛夫以及政治学家博里汗·努尔穆哈梅多夫也先后发言，分享各自观点。

会议结束时，总统回顾指出，自宪法改革讨论启动以来已近半年时间。在此期间，社会各界对国家最高立法机构转型的目标与任务形成了较为清晰的共识。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，他密切关注9月国情咨文后引发的社会讨论。目前，正对讨论成果、专家分析、修正案草案以及公民提交的全部建议进行细致研究。

总统强调，进一步深化政治体制改革至关重要，需要对制度基础进行彻底更新，并系统重塑立法权力分支。

“明天在国家库鲁尔泰会议上，我将就这一关乎国家前途的重大议题阐述明确立场。具体而言，我国正在形成一种质的、全新的政治形态。要实施议会改革，必须对宪法多个章节进行全面修订。结合此前已纳入的修正案，工作组提出的修正案草案实际上相当于一部真正意义上的新宪法。”总统强调。

会后，托卡耶夫总统与与会成员合影。

【编译：木合塔尔·木拉提】