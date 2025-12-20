哈萨克斯坦与IAEA深化核能合作：制定合作路线图，聚焦核医学与安全发展

会晤讨论哈萨克斯坦与IAEA合作现状与前景，特别是2026-2027及2028-2029年技术合作计划周期互动计划。哈萨克斯坦方介绍了在2025年9月IAEA第69届大会期间，哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫与IAEA总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西达成的协议基础上制定的合作路线图草案。

路线图草案涵盖优先方向：

安全发展与加强核能监管；

人力资源开发；

完善科研与教育基础设施；

扩大核医学应用；

环境保护、气候变化、食品安全、兽医及水资源领域举措。

在核电站建设与核基础设施发展方面，哈萨克斯坦方强调需进一步获得IAEA支持，以加强国家监管机构、制定并适应核电站设计、建设与运营的规范法律基础。

会晤总结确定下一步行动，包括组建IAEA工作组分析路线图草案并提出建议。

特别关注哈萨克斯坦核医学与肿瘤学发展。在哈萨克斯坦驻维也纳国际组织常驻代表处支持下，12月17-18日组织哈萨克斯坦原子能署、外交部及NSCO员工与IAEA相关部门协调会议。

会议中，哈萨克斯坦代表团获得主要专题方向建议。与健康司司长梅·阿卜杜勒·瓦哈布讨论明确NSCO与IAEA核医学发展合作方向。与技术合作计划管理人员会晤中，澄清当前合作问题并确定核医学领域前景国家技术合作项目。

访问期间，哈萨克斯坦方加深理解为和平利用原子能有效发展所需的机构、法律与组织机制。IAEA确认愿全面支持哈萨克斯坦相关倡议实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】