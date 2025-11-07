阿拉木图与阿拉套将启动空中出租车项目

根据协议，项目拟投资约 3亿美元 用于采购电动垂直起降飞行器（eVTOL），以在阿拉套建立创新型空中交通体系。

据人工智能和数字发展部介绍，该项目将成为哈萨克斯坦首个 城市空中交通（Urban Air Mobility） 项目，计划建设飞行器认证与演示试飞基地，并逐步将空中出租车系统纳入阿拉木图与阿拉套两市的交通网络。

哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫表示：

“哈萨克斯坦正迈向创新交通的未来。采购电动垂直起降飞行器是推进智慧城市与现代科技发展的重要一步。这一项目将为阿拉套建设成为高科技、独具特色的未来之城注入新的动力。”

背景资料：Joby Aero, Inc.（美国） 是全球领先的eVTOL航空技术公司，也是获得认证的电动空中出租车研发商；维亚切斯拉夫·金 为 Kaspi.kz 董事会主席及“阿拉套城市项目”主要投资人；而Alatau Advance Air Group Ltd. 将担任哈萨克斯坦空中出行技术的运营与集成方。

【编译：达娜】