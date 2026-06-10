哈萨克斯坦与沙特阿拉伯将推进关键矿产领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）在“2026阿斯塔纳矿业与冶金大会”（Astana Mining & Metallurgy 2026）期间会见沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫（Бандар әл-Хураиф）。双方就深化矿业和关键矿产资源领域合作、推动联合项目实施等议题进行了讨论。

据了解，双方在会谈中指出，沙特阿拉伯是哈萨克斯坦在中东地区的重要经贸伙伴之一。在两国领导人的共同推动下，哈沙关系保持稳定发展，双方建立了互信友好的合作关系。

数据显示，2025年哈萨克斯坦与沙特阿拉伯双边贸易额同比增长17%，达到1170万美元。今年1月至4月，两国贸易额进一步增长至610万美元，同比增长2.9倍。

Фото: пресс-служба Правительства РК

投资合作方面，过去20年间，沙特阿拉伯对哈萨克斯坦累计直接投资达1.153亿美元。今年2月签署的哈萨克斯坦—沙特阿拉伯协调委员会设立协议以及投资促进与保护协定，为双方开展新的合作项目创造了更加有利的条件。

会谈重点围绕矿业和冶金综合体发展以及关键矿产资源开发合作展开。双方讨论了矿产资源勘探、开采和深加工，以及发展高附加值产业等领域的合作前景。

Фото: пресс-служба Правительства РК

双方表示，将进一步加强矿业、冶金和关键矿产资源领域的务实合作，推动相关联合项目落地实施，持续拓展双边经贸与投资合作空间。