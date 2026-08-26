哈萨克斯坦与越南将进一步深化文化领域合作

“当前，两国关系已迈入新的发展阶段。去年，哈萨克斯坦与越南的关系提升至战略伙伴关系水平。这不仅为两国政治和经济合作创造了更广阔空间，也为进一步深化文化人文领域交流提供了更多机遇。我们一直高度关注越南文化和创意产业的发展。与此同时，我们也看到，双方在多个领域拥有广阔的合作潜力，从电影、表演艺术和文化旅游，到文化遗产保护、传统手工艺以及现代设计等。我相信，加强这些领域的经验交流，将为两国各层面的交往注入新的动力。”巴拉耶娃指出。

双方尤其关注创意旅游领域的合作。这一旅游模式旨在让游客通过体验传统手工艺、了解地方风俗和品尝民族特色美食，并参与大师班及各类创意活动，更深入地融入当地文化环境。

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此外，巴拉耶娃提议进一步加强两国在电影领域的合作。双方重点讨论了举办电影周、扩大两国电影人参与国际电影节的范围、在两国境内拓展电影拍摄地，以及实施联合影视项目等事宜。

双方还将共同开发涵盖两国文化遗产、历史名城、博物馆、手工艺中心、节庆活动以及现代文化空间的综合旅游线路，作为具有前景的合作方向之一。

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会谈结束时，双方表示，将进一步巩固互利合作，积极推动各项联合倡议取得实际成果。

日前，哈萨克斯坦驻巴基斯坦大使叶尔詹·克斯塔菲恩会见巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里，双方就哈巴合作现状及进一步发展前景交换意见。