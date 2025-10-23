哈萨克斯坦与欧盟将进一步深化战略伙伴关系

会议期间，伊塞托夫与欧盟外交与安全政策高级代表、欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯、国际合作委员约瑟夫·西凯拉以及欧盟中亚事务特别代表爱德华·斯蒂普赖斯举行了会谈。双方围绕在相互尊重、互信与共同利益基础上不断发展的多层次合作关系进行了深入讨论。

报道指出，哈萨克斯坦与欧盟及其成员国之间签署的加强伙伴关系与合作协定正在稳步落实，该协定将在今年12月迎来签署十周年纪念，成为推动哈欧关系进入新阶段的重要文件。

双方重点讨论了协定中涉及的29个合作方向，其中包括交通与物流、关键原材料、绿色能源、数字化转型、农业、教育与科研等领域的共同优先事项。伊塞托夫强调，深化哈欧双边合作不仅有助于两方关系发展，也将推动中亚与欧盟区域间合作机制的加强。

他特别提到，落实今年4月在撒马尔罕召开的“中亚－欧盟”峰会成果，对促进区域互联互通具有重要意义。会议还讨论了欧盟中亚事务特使斯蒂普赖斯即将访问阿斯塔纳的相关安排。

哈萨克斯坦驻比利时及卢森堡大使罗曼·瓦西连科在接受哈通社采访时表示，这次会议是首次在欧盟、南高加索与中亚国家外交部长级别举行，重点讨论了三大区域间的交通与互联互通问题，并取得了务实成果。

瓦西连科指出，哈萨克斯坦迄今已在基础设施建设领域投资350亿美元，未来五年还将追加150亿美元。会议强调，应加强中亚、南高加索及欧洲国家间的协同合作，确保“中间走廊”实现最大化运力。

他同时表示，亚美尼亚与阿塞拜疆关系缓和将为通过两国及土耳其的南部通道开辟新的运输路线创造条件。哈萨克斯坦支持这一进程，并愿为南高加索地区和平与发展作出贡献。目前“中间走廊”的年运输能力为600万吨，预计到2029—2030年将提升至1000万—1100万吨。

瓦西连科还强调，本次会谈充分体现了哈萨克斯坦在区域合作中的建设性立场，也显示出各方希望通过协调与积极参与，共同推动欧亚互联互通与区域稳定发展的坚定意愿。

【编译：达娜】