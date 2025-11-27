哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦将开通新航线并推出丝绸之路联合旅游线路

哈萨克斯坦交通部宣布，将开通三条新的定期航线。今年12月1日起，SCAT航空公司将陆续执行突厥斯坦—布哈拉、突厥斯坦—乌尔根奇（希瓦）、突厥斯坦—撒马尔罕三条定期航班。

每条航线每周运营三班，目前机票已开售，单程票价为4万坚戈。

在初期阶段，为形成稳定的客流，这些航线将获得补贴支持。新航线的开通旨在推动旅游业发展、提升丝绸之路沿线古城的国际吸引力，同时加强地区交通联系，促进海外游客增长。

与此同时，哈萨克斯坦旅游和体育部已制定中亚丝绸之路联合旅游线路的新概念。该路线涵盖区域内的主要城市，包括：阿拉木图、奇姆肯特、突厥斯坦、塔什干、撒马尔罕、布哈拉和希瓦，并融入共同的历史文化遗产及自然资源。

首个前往撒马尔罕的旅游团已与Kompastour旅行社合作推出，目前正与其他旅游公司就组织更多联合线路进行洽谈。

按照计划，2026年起，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦将共同推广两国旅游资源，联合提升双方在全球旅游市场的吸引力。

【编译：达娜】