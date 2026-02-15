哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦与乌兹别克斯坦强化水能源协作 保障区域能源安全

会议由哈萨克斯坦共和国能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫、吉尔吉斯共和国能源部长塔阿莱别克·伊布拉耶夫、乌兹别克斯坦共和国能源部长朱拉别克·米尔扎马赫穆多夫出席。塔吉克斯坦能源部长达勒尔·朱马亦应邀参加会议。

各方围绕三国在水能源资源管理领域的合作现状与发展前景，以及保障区域能源系统稳定、平衡运行等问题展开深入讨论。

Фото: Энергетика министрлігі

会议特别强调协调发电能力运行模式、遵守商定的用水参数，以及在水资源利用方面形成统一立场与共同机制。

与会各方指出，在季节性负荷高峰期间，加强相互支持与高效协同具有重要意义。同时，为维护能源安全，有必要保障跨境河流水资源调度的稳定运行。

各方重申，将继续以建设性对话和睦邻友好精神推进合作，进一步提升中亚水能源体系的可靠性与稳定性。

会议结束后，三方签署了确认所达成共识的议定书，为后续合作奠定制度基础。

【编译：达娜】