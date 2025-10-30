哈萨克斯坦与芬兰将深化能源领域合作 推动绿色转型与创新项目

会谈期间双方就哈萨克斯坦与芬兰在能源领域的合作重点以及共同实施投资与创新项目的前景进行了深入讨论。

副部长指出，哈萨克斯坦高度重视与芬兰在能源领域的合作，愿在未来进一步深化双边协作，交流先进经验，并吸引更多投资用于可持续能源项目。他强调，这种合作不仅有助于提升能源效率，也将推动两国在绿色经济领域的务实合作。

Фото: ҚР Энергетика вазирлиги

会议特别关注了可再生能源发展、提高能源利用效率及现代化能源基础设施等议题。哈萨克斯坦能源部与芬兰“瓦锡兰”（Wärtsilä）公司已建立合作关系，双方希望在这一方向上进一步扩大合作规模。此外，两国均表示有意在“绿色转型”和“去碳化”领域实施联合项目，这也与哈萨克斯坦到2060年实现碳中和的国家战略目标相一致。

双方还讨论了在芬兰总统正式访问哈萨克斯坦期间签署的《能源合作谅解备忘录》的落实进展。为推动相关任务的具体落实，双方已成立联合工作组。该工作组去年召开了首次会议，今年将举行第二次会议，重点讨论具体项目和合作机制。

会议结束时，双方一致认为此次会谈为加强相互理解、推动哈萨克斯坦与芬兰在能源领域的合作奠定了坚实基础。

【编译：达娜】