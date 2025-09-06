马西莫夫位于阿斯塔纳豪宅将改建为特殊儿童教育中心

资产回收管理公司新闻办公室于2025年9月5日确认，根据财政部国有资产与私有化委员会的命令，该住宅已正式划归教育部下属的“特殊与包容性教育发展国家科学实践中心”管理。

教育部官方代表梅列克·阿曼格勒德表示，此举是因应特殊教育需求儿童数量增加而作出的决定。哈萨克斯坦计划在全国范围内扩展特殊与包容性教育机构网络。

“该中心的主址设在阿拉木图的‘特殊与包容性教育发展国家科学实践中心’，并将在包括阿斯塔纳在内的其他地区开设分址。”梅列克·阿曼格勒德说。

教育部新闻办公室进一步指出，这种模式将建立统一的科学与教学方法体系，为专业人士、家长和儿童创造更好的条件，同时提升特殊教育机构的工作效率。教育部强调：

“发展包容性与特殊教育是国家政策的优先方向之一。我们正持续落实为每位儿童创造平等条件的措施。目前，国家层面正在制定《为特殊教育需求儿童提供综合支持》的法案。”

据悉，今年2月，马西莫夫位于阿斯塔纳的豪宅曾以18亿坚戈的价格公开拍卖，但2月25日的拍卖无人问津。3月，该豪宅再次被列入拍卖名单，原定于5月13日举行拍卖。然而，今年4月，该住宅被撤出拍卖，并移交至阿斯塔纳市政府资产负债表，用于社会公益需求。

2022年“一月事件”爆发后，哈萨克斯坦共和国国家安全委员会1月6日依法对前国安委主席马西莫夫以背叛国家罪名展开调查，并于当月8日对其予以逮捕。相关调查显示，在“一月事件”期间，根据马西莫夫的命令，国家安全委员会部分安全机构人员擅离职守，放任不法分子对重要国家机构发动攻击。

2023年4月24日，卡里姆·马西莫夫因“叛国罪”（刑法第175条第1部分）、“企图通过暴力夺取政权罪”（刑法第179条第3部分）及“滥用职权罪”（刑法第362条第4部分第3条）被判处18年监禁，其财产被没收，并被终身剥夺担任公职的权利。2024年11月14日，国家安全委员会披露，针对马西莫夫的新刑事案件已启动，涉嫌洗钱和收受巨额贿赂。

【编译：木合塔尔·木拉提】