哈萨克斯坦与阿联酋将加强农业和机械制造领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院全体会议当天批准了《关于批准欧亚经济联盟及其成员国与阿拉伯联合酋长国经济伙伴关系协定的法律》。

该协定于2025年6月27日在白俄罗斯首都明斯克签署，旨在进一步扩大和便利欧亚经济联盟成员国与阿联酋之间的货物贸易。

参议员阿利别克·瑙季耶夫（Әлібек Нәутиев）表示，该协定的主要特点是取消超过85%的商品税目进口关税。除取消进口关税外，协定还涵盖商品原产地认定、海关合作、国内市场保护措施、贸易技术壁垒、卫生和植物检疫措施、知识产权保护等多个贸易领域。

他指出，为确保企业逐步适应新规则并避免敏感商品面临风险，协定设定了较长的过渡期，并在个别情况下将部分商品排除在自由贸易制度之外。这些敏感领域包括农业（肉类、乳制品和粮食产品）、冶金业和化学工业。

同时，为保护本国生产商利益，协定还规定了一揽子贸易保护措施，包括在进口激增的情况下，可在一定时期内采取加征关税或实施配额等双边保障措施。

目前，阿联酋有意在农业、食品工业、冶金业、机械制造、化工产业以及信息技术和新技术等多个经济领域与哈萨克斯坦企业深化合作。

瑙季耶夫表示，哈萨克斯坦与阿联酋之间的经贸合作潜力巨大。由于许多中东国家和非洲国家通过阿联酋采购商品并开展贸易，哈萨克斯坦产品进入阿联酋市场，将为本国企业向地区内其他快速发展的国家拓展出口创造条件。

他指出，该法律获得通过后，将有助于扩大哈萨克斯坦优惠贸易协定网络，并进一步推动出口市场多元化。