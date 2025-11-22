欧盟与乌克兰将于11月23日讨论美国乌克兰和平计划

据德国之声援引德国政府圈内消息人士的话称，该计划将由欧盟在美国的主要伙伴及乌克兰代表共同审议，此次会议旨在评估华盛顿和平方案的可行性，并探讨潜在调整空间。

欧盟、加拿大与日本领导人已在南非约翰内斯堡G20峰会紧急会议后发表联合声明，要求完善美国乌克兰计划。该声明由欧盟机构、德国、法国、意大利等国领导人，以及非欧盟成员英国、挪威、日本、加拿大共同签署。声明特别表达了对乌克兰军队规模缩减的担忧，认为这将削弱该国国防能力，影响其战略安全。

此次会晤正值国际社会加紧推动乌克兰冲突政治解决的关键节点。此前，美国前总统唐纳德·特朗普提出的28条和平计划已全面公开，其核心内容包括停火、领土安排、安全保障及经济重建等。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与乌克兰总统弗拉迪米尔·泽连斯基也已对此作出回应，普京表示愿以该计划为基础寻求“根本性解决方案”，泽连斯基则强调需维护乌克兰“尊严”。

【编译：木合塔尔·木拉提】