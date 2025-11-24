哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦将在冬季向吉尔吉斯斯坦供电 以换取灌溉用水

“这一安排将使吉尔吉斯方面在冬季减少电力生产，从而在托克托古尔水库储备更多水量。届时，积蓄的水将在灌溉期输送至哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，以保障两国南部农业地区的稳定灌溉，”——能源部声明中指出。

该协议在哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫主持的会议上达成，会议在阿拉木图举行，参会方包括三国能源与水利主管部门负责人。

三国部长在会谈中确定了后续水能合作参数，并同意采取联合节能措施与能源消费管控，以确保中亚地区顺利度过取暖季。

Фото: Минэнерго РК

哈萨克斯坦能源部指出，三方的合作“是在睦邻友好和互信精神下进行的”，旨在加强整个中亚地区的能源安全与系统稳定性。乌兹别克斯坦方面同时确认，将提供电力过境、输送与系统平衡的技术保障。

会议最终签署了三方议定书，正式确定冬季电力供应量及为2026年灌溉期储水的具体机制，为三国水能协同与区域可持续发展奠定了基础。

【编译：达娜】