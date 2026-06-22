哈萨克斯坦与阿富汗将在喀布尔共建首个水资源教育科研中心
（哈萨克国际通讯社讯）据政府官网消息，哈萨克斯坦与阿富汗将在喀布尔共同建立首个水资源治理教育与科研中心。
在政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林访问阿富汗期间，哈萨克斯坦国家水利和灌溉大学、哈萨克斯坦国立农业研究大学与喀布尔大学签署了合作意向协议。协议旨在进一步深化双方在水资源管理、灌溉技术以及气候变化背景下可持续农业发展等领域的合作。
根据规划，该科研中心将设立在喀布尔大学校园内。这也是哈萨克斯坦与阿富汗在水资源、灌溉和可持续农业领域共同建立的首个教育科研机构。未来，该中心将作为专业人才培养、知识交流、联合科研以及现代化水利农业技术推广的重要平台。哈萨克斯坦方面的科学家和专家将负责课程体系建设，并为相关科研项目提供学术支持。
在哈萨克斯坦—阿富汗商务论坛上发表讲话时，朱曼哈林强调，哈萨克斯坦始终高度重视水外交、水资源合理利用以及该领域区域合作机制的建设。
预计未来，该中心还将逐步发展成为跨高校科研平台，整合水安全、可持续农业、气候变化适应、环境监测以及粮食安全等多个研究方向。通过这种综合性的协作模式，双方希望为地区可持续发展探索出更多切实可行的解决方案。
喀布尔大学成立于1932年，是阿富汗历史最悠久、规模最大的公立高等学府。该校现设有22个学院，拥有较为完备的学科体系和科研基础，为开展跨学科合作提供了坚实支撑。
值得一提的是，在正式访问喀布尔期间，朱曼哈林还与阿富汗内政部长西拉杰丁·哈卡尼举行了会晤。