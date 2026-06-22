哈萨克斯坦与阿富汗将在喀布尔共建首个水资源教育科研中心

在政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林访问阿富汗期间，哈萨克斯坦国家水利和灌溉大学、哈萨克斯坦国立农业研究大学与喀布尔大学签署了合作意向协议。协议旨在进一步深化双方在水资源管理、灌溉技术以及气候变化背景下可持续农业发展等领域的合作。

根据规划，该科研中心将设立在喀布尔大学校园内。这也是哈萨克斯坦与阿富汗在水资源、灌溉和可持续农业领域共同建立的首个教育科研机构。未来，该中心将作为专业人才培养、知识交流、联合科研以及现代化水利农业技术推广的重要平台。哈萨克斯坦方面的科学家和专家将负责课程体系建设，并为相关科研项目提供学术支持。

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在哈萨克斯坦—阿富汗商务论坛上发表讲话时，朱曼哈林强调，哈萨克斯坦始终高度重视水外交、水资源合理利用以及该领域区域合作机制的建设。

预计未来，该中心还将逐步发展成为跨高校科研平台，整合水安全、可持续农业、气候变化适应、环境监测以及粮食安全等多个研究方向。通过这种综合性的协作模式，双方希望为地区可持续发展探索出更多切实可行的解决方案。

喀布尔大学成立于1932年，是阿富汗历史最悠久、规模最大的公立高等学府。该校现设有22个学院，拥有较为完备的学科体系和科研基础，为开展跨学科合作提供了坚实支撑。

值得一提的是，在正式访问喀布尔期间，朱曼哈林还与阿富汗内政部长西拉杰丁·哈卡尼举行了会晤。