哈萨克斯坦与沙特阿拉伯将加强在采矿和冶金领域的合作

沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·本·易卜拉欣·胡赖夫今天在阿斯塔纳举行的第16届阿斯塔纳矿业与冶金大会（Astana Mining & Metallurgy 2026）上做出了上述表示。

沙特阿拉伯代表在会上发言时指出，在哈萨克斯坦举行的国际论坛框架下各项会议组织得非常出色。

- 哈萨克斯坦与沙特阿拉伯的合作不应仅限于贸易和经济联系，还应在投资、技术和物流等领域深化合作。两国资源潜力和经济机遇应相互补充，为新的联合项目铺平道路。-他说。

胡赖夫强调了与哈萨克斯坦总理和负责该行业的政府机构的会谈。他还指出，与阿斯塔纳国际金融中心领导层和该国大型企业的会晤具有重要的实际意义。

- 我们非常希望与哈萨克斯坦建立长期合作伙伴关系。两国丰富的资源、优越的地理位置和巨大的生产潜力使我们能够开展互利共赢的项目。-他说。

他还指出，沙特阿拉伯和哈萨克斯坦在地质勘探和矿产资源开发领域具有互补优势。哈萨克斯坦的农业和制造业潜力，以及沙特阿拉伯的加工和工业基础设施，有助于形成联合价值链。

- 沙特阿拉伯已将采矿和冶金行业列为其2023年制定的发展战略的关键领域之一。该行业旨在实现国家经济多元化，并确保全球原材料市场的稳定。-他说。

胡赖夫表示，采矿业复杂且资本密集，因此长期投资和高新技术的作用尤为特殊。

- 数字化和创新正成为决定该行业未来发展的关键因素。-他说。

他还指出了物流基础设施在全球贸易和原材料流动中的关键作用。他还表示，沙特凭借其能源资源、工业基础和战略地理位置，在国际供应链中占有重要地位。

双方将在未来一段时间内继续致力于落实具体投资项目，在地质勘探领域开展联合工作，并扩大私营部门之间的合作。