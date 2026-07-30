哈萨克斯坦与阿联酋将通过新项目加强战略伙伴关系

在与阿治曼酋长国王储谢赫阿马尔·本·胡迈德·努埃米的会晤中，热万·朱马别克介绍了哈萨克斯坦正在实施的大规模政治和社会经济改革，以及即将举行的库鲁尔泰选举。

会谈中，双方讨论了两国当前的合作状况，以及进一步加强双边关系的展望，重点关注与阿治曼酋长国在贸易、经济、投资和旅游等领域的互动发展。

根据会谈结果，双方就旨在支持和发展哈萨克斯坦和阿治曼酋长国商界之间的联系，促进联合投资项目的实施，并扩大贸易和经济合作达成了共识。

在与阿治曼酋长国自由经济区管理局局长奥贝德·马特鲁什的会谈中，双方探讨了扩大投资合作、为联合项目实施创造有利条件，以及交流自由经济区发展经验等议题。

酋长国方面表示有意进一步深化合作，包括在哈萨克斯坦境内举办投资路演，以展示阿治曼自由经济区的优势，并与哈萨克斯坦商界建立直接联系。

在与图姆贝集团总裁图姆贝·莫伊丁的会晤中，双方探讨了在医疗保健、医学教育、投资以及共同感兴趣的联合项目实施等领域的合作前景。

根据会谈结果，双方将继续开展合作，包括探讨在医疗保健、医疗基础设施建设、人员培训和经验交流等领域开展联合项目的机会达成了共识。双方表示有意扩大合作，并建立行业组织间的直接联系。