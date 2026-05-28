阿斯塔纳与莫斯科：欧亚空间中的伙伴关系经济图景

（哈萨克国际通讯社讯）5月27日至29日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席在阿斯塔纳举行的欧亚经济联盟论坛。外界普遍认为，此次访问不仅是两国高层外交的重要延续，也将成为讨论欧亚区域一体化以及哈俄战略伙伴关系未来方向的重要平台。

在全球经济格局持续重塑、欧亚大陆物流与能源版图加速调整的背景下，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的合作，正逐步从传统贸易关系，迈向更深层次、多领域的战略协作体系。

从传统合作走向“战略升级”

今年3月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Владимир Путин）通电话时，双方特别强调了此次国事访问对于深化战略伙伴关系与同盟关系的重要意义。

近年来，哈俄合作范围已明显超出传统能源与贸易框架，逐渐延伸至数字化、交通物流、工业协作、教育、人文交流与旅游等多个领域。

不过，经济仍然是推动两国关系发展的核心动力。

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数据显示，2025年哈俄双边贸易额达到274亿美元，俄罗斯继续保持哈萨克斯坦最大贸易与经济伙伴之一地位。双方计划未来将双边贸易额提升至300亿美元。

从出口结构来看，哈萨克斯坦对俄出口仍以金属、矿产原料、化工及农产品为主，但近年来，加工制造产品与工业制成品占比正在逐步提升。

与此同时，俄罗斯对哈出口则更加多元，包括机械设备、汽车、石油产品、化工及冶金产品，以及食品等。

哈萨克斯坦外交部下属外交政策研究所副所长马纳尔别克·卡巴济耶夫（Манарбек Қабазиев）表示，当前两国关系已进入“全面战略伙伴关系”阶段。

他说：

“双方已提升至2025年两国元首签署联合声明所确认的全面战略伙伴关系水平。这是在原有战略伙伴关系基础上的进一步升级与深化。”

他指出，目前合作重点正在转向技术协作、联合基础设施建设、数字化以及高附加值产业链建设。

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一体化进入“深度协同”阶段

分析人士认为，哈俄经济联系如今已不仅仅体现在贸易数字增长上，更重要的是双方经济体系之间的深层融合。

金融分析师包尔詹·伊斯卡科夫（Бауыржан Ысқақов）表示，未来双方合作重点将集中在：

工业协作；

交通物流体系建设；

农业与能源合作；

数字贸易基础设施完善。

他指出，机械制造、石油化工、食品加工及跨境物流，将成为未来最具战略意义的合作方向。

在他看来，当前双边贸易持续增长，主要受到两方面因素推动：

其一，是欧亚经济联盟长期一体化进程持续深化；

其二，则是全球物流链重组与外部制裁压力加剧，使欧亚大陆运输通道的重要性明显提升。

目前，哈萨克斯坦境内已有超过2.2万家具有俄罗斯资本背景的企业运营。过去20年间，俄罗斯累计对哈投资达285亿美元，而哈萨克斯坦对俄投资规模约为90亿美元。

俄罗斯资本目前广泛活跃于：

能源；

油气；

工业；

银行业；

农业；

物流运输等领域。

不过，专家也提醒，在吸引外资的同时，哈萨克斯坦仍需继续推进经济多元化，以降低部分行业对单一市场的依赖。

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122个项目与新的工业合作议程

今年，托卡耶夫总统曾透露，哈俄双方目前正在推进122个大型联合项目，总价值约250亿美元。

这些项目已不再局限于传统原材料领域，而是覆盖：

机械制造；

石油化工；

交通基础设施；

工业协作等关键方向。

卡巴济耶夫指出，当前哈俄关系最显著的特点，是双方正从“单个项目合作”转向“系统性协同”。

他说：

“能源提供基础资源保障，交通物流连接市场，数字化提升效率，而人文合作则培养推动这些项目发展的专业人才。各领域之间正在形成相互促进的协同效应。”

专家认为，这种多层次协作模式，将使双方合作在面对全球经济波动时更具韧性。

欧亚交通走廊与数字化合作加速推进

在全球贸易路线重构背景下，哈萨克斯坦作为连接中国、俄罗斯、中亚、中东与欧洲的重要节点，其战略地位不断提升。

其中，“南北国际运输走廊”成为当前最受关注的区域合作项目之一。

目前，阿斯塔纳与莫斯科正在积极讨论，如何将哈萨克斯坦打造为欧亚大陆核心物流枢纽之一。

伊斯卡科夫表示：

“如果数字化、‘南北走廊’建设以及边境基础设施现代化项目顺利推进，哈萨克斯坦有望成为欧亚最重要的物流枢纽之一。”

交通数字化也正在成为合作速度最快的领域之一。

今年2月起，哈萨克斯坦正式引入跨境货运电子导航封签系统，用于远程监控货物流动并缩短通关时间。

此外，两国铁路运输文件也正逐步转向电子化。

今年4月，哈俄双方还签署了关于无人运输与交通数字化合作备忘录，内容包括：

电子货运单据；

数字通行许可；

新型交通技术人才培养等。

与此同时，两国边境口岸现代化升级也同步推进。今年计划完成30个边境检查站的翻修工作。

能源合作：从传统油气走向核能时代

在哈俄合作版图中，能源依旧占据核心位置。

其中，哈萨克斯坦首座核电站建设项目尤为受到关注。

专家认为，位于乌勒肯（Үлкен）的核电项目，不仅意味着新增能源供应能力，更可能带动：

高科技产业发展；

工程技术人才培养；

新产业链形成。

此外，双方在油气、电力及能源安全领域的合作也持续推进。

今年5月初，哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫（Ерлан Ақкенженов）在莫斯科与俄方举行会谈，讨论了：

基础设施项目；

油气合作；

电力系统；

能源安全等议题。

专家指出，共同能源项目有助于提升区域能源安全，并保障工业生产稳定运行。

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欧亚经济联盟：进入新的发展阶段

当前，大量哈俄合作项目均依托欧亚经济联盟（EAEU）框架推进。

因此，今年哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国，以及阿斯塔纳即将举行的联盟论坛，被视为今年区域政治经济领域的重要事件之一。

卡巴济耶夫认为，尽管全球经济面临碎片化趋势，但欧亚经济联盟作为区域一体化平台的重要性反而正在上升。

他说：

“欧亚经济联盟为成员国提供商品、服务、资本与劳动力四大自由流动机制。在全球经济碎片化背景下，其整合潜力正在增强。”

机遇与风险并存

尽管合作不断深化，但哈俄之间仍存在部分需要协调的问题。

其中之一，是哈萨克斯坦农产品经俄罗斯港口转运问题。

今年4月，哈方提出，希望俄方取消针对经俄港口出口粮食及豆类产品的部分限制。

哈农业部表示，部分限制已被取消，但部分问题仍待解决。

专家指出，若相关问题得到妥善处理，将有助于：

降低物流成本；

稳定市场；

提高哈农业出口收益。

此外，水资源安全也成为双方议程中的重点议题之一。

目前，两国正在继续推进额尔齐斯河联合利用以及水资源总体规划制定工作。

在气候变化与水资源压力不断上升背景下，跨境河流问题的重要性预计还将持续增加。

与此同时，外部经济风险同样不容忽视。

伊斯卡科夫表示：

“与俄罗斯合作能够带来市场、物流与工业协作优势，但过度依赖单一市场，也可能加剧外部经济风险。”

因此，他认为，哈萨克斯坦最合理的策略，是在保持对俄合作的同时，继续同步拓展与中国、中亚、欧洲及中东等方向的合作。

人文交流持续升温

除经济与能源外，哈俄人文合作近年来也明显升温。

今年4月，哈萨克斯坦文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）与俄罗斯“天狼星”（Сириус）联邦区域管理层举行会谈，讨论：

联合教育项目；

创意学校扩展；

哈俄儿童乐团建设等。

目前，“天狼星”教育中心已在阿拉木图、阿斯塔纳等城市开展合作项目，重点支持优秀青少年培养。

此外，学术交流、科研合作与文化互访也在不断扩大。

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旅游领域合作同样持续发展。

今年4月，哈俄双方讨论了围绕穆斯套山/别卢哈山（Мұзтау/Белуха）地区发展跨境旅游的可能性，包括：

简化旅游手续；

建设跨境旅游基础设施等。

数据显示，去年赴哈外国游客中，俄罗斯游客数量位居第一。

与此同时，人口流动依旧活跃。

根据哈萨克斯坦内务部数据，去年获得哈居留许可的俄罗斯公民超过8000人。

专家认为，这不仅与经济因素有关，也反映出欧亚经济联盟内部自由流动机制正在发挥作用。

阿斯塔纳会谈将释放哪些信号？

外界普遍预计，普京此次访哈期间，双方将围绕：

能源；

交通物流；

数字化；

工业协作；

人文交流等领域展开广泛讨论。

总体来看，哈俄关系正逐步摆脱传统“出口—进口”模式，向更加复杂、多层级的合作体系演变。

卡巴济耶夫表示：

“哈萨克斯坦正在深化与莫斯科的务实合作，同时积极发展与中国、欧盟、美国、土耳其等伙伴的关系。这种多向平衡政策，有助于保持国家战略灵活性与稳定性。”

在全球局势持续不确定背景下，“务实主义”正逐渐成为当前哈俄关系最重要的关键词。

对于哈萨克斯坦而言，俄罗斯依然是最大的贸易伙伴之一、关键物流邻国与重要投资来源国；而对于俄罗斯来说，哈萨克斯坦则是欧亚大陆重要的物流与基础设施枢纽。

因此，阿斯塔纳即将举行的会谈，不仅关系到双边议程，也可能对未来欧亚区域一体化方向产生深远影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】