22:44, 24 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦与卡塔尔航空机构开启新阶段合作
（哈萨克国际通讯社讯）据交通部新闻处消息，在国际民航组织第42届大会期间，交通部民航委员会主任萨勒塔纳特·托姆皮耶娃同卡塔尔民航局局长穆罕默德·本·法利赫·阿尔-哈吉里举行了会晤。
双方讨论了民航领域的重点合作方向，并表示愿在飞行安全、航空安保、人才培训以及增加直航航班方面进一步拓展合作。
托姆皮耶娃指出，法律基础的完善为两国航空合作提供了有力支持。卡塔尔航空（Qatar Airways）飞往阿拉木图的航班已增加一倍，使哈萨克斯坦乘客通过多哈转机前往全球各地更加便捷。她表示，相信增开航班将进一步巩固双边合作，同时也将惠及卡塔尔航空。
会晤还涉及航空人才培养，特别是空中交通管制员培训和专业人才储备等议题。
根据两国间的航权协议，哈萨克斯坦和卡塔尔航空公司每周可执行38个航班，其中阿斯塔纳—多哈和阿拉木图—多哈各14班，另有10班货运航班可飞往双方任意城市。在“开放天空”政策下，双方获准使用第五航权。目前，阿斯塔纳航空（Air Astana）、SCAT和卡塔尔航空每周在两国间执行13个定期航班和7个非定期航班。
【编译：阿遥】