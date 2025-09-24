哈萨克斯坦与卡塔尔航空机构开启新阶段合作

双方讨论了民航领域的重点合作方向，并表示愿在飞行安全、航空安保、人才培训以及增加直航航班方面进一步拓展合作。

托姆皮耶娃指出，法律基础的完善为两国航空合作提供了有力支持。卡塔尔航空（Qatar Airways）飞往阿拉木图的航班已增加一倍，使哈萨克斯坦乘客通过多哈转机前往全球各地更加便捷。她表示，相信增开航班将进一步巩固双边合作，同时也将惠及卡塔尔航空。

Фото: Көлік министрлігі

会晤还涉及航空人才培养，特别是空中交通管制员培训和专业人才储备等议题。

根据两国间的航权协议，哈萨克斯坦和卡塔尔航空公司每周可执行38个航班，其中阿斯塔纳—多哈和阿拉木图—多哈各14班，另有10班货运航班可飞往双方任意城市。在“开放天空”政策下，双方获准使用第五航权。目前，阿斯塔纳航空（Air Astana）、SCAT和卡塔尔航空每周在两国间执行13个定期航班和7个非定期航班。

【编译：阿遥】