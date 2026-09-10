哈企参与欧亚经济联盟新工业项目 预计带来约1.8亿坚戈税收

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦企业将参与欧亚经济联盟框架下的两项新工业合作项目。相关决定在日前以线上形式举行的欧亚经济委员会理事会会议上通过。

哈萨克斯坦政府消息称，哈方代表团由副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林率领。

其中一个项目是在俄罗斯莫斯科州建设AKRUS涂料生产企业。该企业计划生产防腐蚀和防火性能较现有同类产品更高的油漆及涂料产品。项目实施周期为5年，并计划于今年启动。

项目参与方包括白俄罗斯“Orion-VK”科研生产企业、哈萨克斯坦ASYL CONSTRUCTION有限责任公司以及俄罗斯“AKZ Pokrytiya”有限责任公司。其中，哈萨克斯坦企业将负责提供部分生产材料和技术设备。

另一项合作项目计划在萨马拉石膏厂基础上建设一条新的混合生产线。项目实施后，建筑及特殊用途干混砂浆年产量预计将增加7.55万吨。

哈萨克斯坦“Elite”有限责任公司将参与该项目，并提供工程设计及建筑施工服务；白俄罗斯方面则由“Remeza”封闭式股份公司参与。

据预测，该项目实施后，通过相关税收可为哈萨克斯坦国家预算带来约1.8亿坚戈的经济效益。

此前，欧亚经济联盟于2025年批准了在阿克莫拉州实施农业机械生产合作项目。

欧亚经济联盟框架下的合作项目可通过对贷款利率进行补贴，获得较低利率的优惠融资。相关机制旨在推动技术发展、建设新的生产设施，并扩大联盟成员国之间的经贸联系。

此次欧亚经济委员会理事会会议还通过了一系列涉及农业领域的文件修正案，其中包括调整农作物品种田间检验方法。

此外，会议决定对欧亚经济联盟成员国海关边境及境内检疫产品和检疫对象统一植物检疫要求进行调整。

相关修改涉及对番茄、辣椒和茄子等作物易感染的佩皮诺花叶病毒采取检疫措施。

会议还决定调整接受植物检疫监管的产品清单。其中，符合统一要求并带有相应标识的木质包装和固定材料，将不再强制要求办理植物检疫证书。

与此同时，会议批准对关税同盟《玩具安全》技术法规进行修改。新规将对14岁以下儿童使用的玩具设定强制性要求，旨在保护消费者免受不实信息影响，并防止不符合安全标准的产品进入市场流通。

与会各方还就部分行业及欧亚经济委员会运行相关的一系列程序性问题进行了讨论。

值得一提的是，2026年5月，欧亚经济联盟成员国在阿斯塔纳举行的欧亚经济联盟最高理事会会议期间签署多项文件，其中包括支持农工综合体合作项目以及海关监管等领域的相关决定。

根据欧亚经济联盟联合工业项目金融支持机制，可通过补贴贷款和借款利率的方式为相关合作项目提供支持，单个项目每年最高补贴额可达18亿坚戈。