哈萨克斯坦与阿塞拜疆：经济务实合作与精神纽带并行

战略伙伴关系稳步深化

自建交33年以来，哈萨克斯坦和阿塞拜疆已建立起涵盖政治、经济、交通、文化等多个领域的全面合作框架。目前双方已签署170多项协议、备忘录和合作文件，形成坚实的法律基础。

两国不仅在双边层面保持高频往来，也在联合国、突厥国家组织、伊斯兰合作组织、相互协作与信任措施会议等多边机制下开展密切协调。2005年签署的《战略伙伴关系条约》以及2022年关于深化同盟合作的宣言，被视为双边关系的核心政治框架。

元首高层互动频繁

2025年，两国总统保持高度互动。托卡耶夫与阿利耶夫于5月17日和8月10日两次通话，围绕区域安全、交通走廊建设和贸易合作交换意见。

除此之外，两人多次在国际舞台会面：

1月13—14日，阿布扎比“可持续发展周”期间会晤，聚焦绿色能源和数字化议题；

5月20—21日，布达佩斯突厥国家组织非正式峰会，讨论区域一体化；

10月6—7日，哈萨克总统应邀出席在加巴拉举行的突厥国家组织正式峰会，重点讨论运输、能源和数字通道建设。

Фото: пресс-служба Администрации Президента АР

双边贸易实现快速增长

2025年前八个月，哈萨克斯坦与阿塞拜疆的双边贸易额达到5.476亿美元，同比增长超过三倍。

根据阿塞拜疆海关委员会的数据，其中，小麦出口量在1月至8月期间达到57.04万吨，金额约为1.215亿美元；石油及石油产品出口额则为3820万美元。

作为对比，2024年全年贸易额为5.334亿美元，略低于2023年创下的5.567亿美元纪录。

目前，哈萨克斯坦境内约有1500家含阿塞拜疆资本的企业，而在阿塞拜疆注册运营的哈资企业也达到约150家，显示两国商界互融程度不断加深。

投资与能源通道建设稳步推进

自2005年至2025年第一季度，阿塞拜疆对哈萨克斯坦的累计投资达到4.246亿美元，其中仅2025年前三个月就新增380万美元。

与此同时，哈萨克斯坦在阿塞拜疆的投资总额为1.56亿美元。

在能源领域合作上，通过“巴库–第比利斯–杰伊汉（BTC）”管道运输的哈萨克石油不断增加：2023年输送量超过100万吨，2024年达到140万吨，而2025年前八个月的运输量约为90万吨。

两国计划将这一数字到2027年提升至700万吨/年。

此外，双方还在研究启用巴库—苏普萨管道作为补充路线，以进一步扩大出口能力。

Фото: Kazinform

“中间走廊” 加速升级

2025年前七个月，跨里海中间走廊运输量达260万吨，同比增长2%。集装箱运输翻倍至4.02万个标准箱（TEU）。预计2025年全年运输量将提升至520万吨、7万个标准箱。

过去五年间，走廊货运量从80万吨（2020年）增长至450万吨（2024年），增长六倍，显示其战略地位快速提升。

数字与能源基础设施实现联通

两国正在推进两项关键战略工程：

阿克套—苏姆盖特海底光缆项目：全长约380公里，总投资超过220亿坚戈，2026年开工，未来将为欧洲—中国数据传输提供高速通道。 哈—阿—乌三国跨里海深水电缆项目：计划于2026年第二季度投用，用于向欧洲输送绿色能源。

军事合作与人员交流不断深化

2025年，两国开展20余项军事合作活动，包括：

2月：阿副防长阿吉尔·古尔巴诺夫访问哈萨克斯坦；

6月：里海“2025里海轻风”联合海军演习；

7月：“塔尔兰-2025”无人机部队训练；

同期，哈阿空军在萨雷沙甘试验场展开联合演训。

此外，自新学年起，哈萨克斯坦军官正式进入盖达尔·阿利耶夫军事学院学习。

人文交流形成“阿斯塔纳—巴库文化桥”

两国持续开展文化节、电影节、教育展等活动：

哈萨克斯坦向卡拉巴赫地区图书馆赠书；

菲祖利市儿童创意中心由哈方援建；

巴库和苏姆盖特设立以阿拜、扎姆布尔等哈萨克文化人物命名的街道；

2025年，巴库举办“哈萨克斯坦电影月”，放映《哈萨克汗国》《钻石之剑》等影片；

3月，两国高校签署40份教育领域谅解备忘录。

旅游互访数据也显著增长：2024年，超过10.2万名阿塞拜疆游客访问哈萨克斯坦，而哈游客赴阿人数也由2022年的2.4万人增至7.15万人。

专家预计访问将聚焦交通、能源与高技术合作

“此次访问不仅是礼节性会晤，而是具有实质性议程的战略接触，”南高加索政治学者伊利加尔·韦利扎德指出。

主要议题或包括：

扩大BTC及巴库—苏普萨能源通道能力；

整合跨里海运输走廊关税体系；

共建港口、造船和物流节点；

推动数字和电力跨境互联；

扩大农业贸易与粮食供应链合作；

加深高科技、军工与无人机系统研发联合。

经济学家阿纳尔·阿齐佐夫则指出，农业和中转业务有望成为“下一阶段合作增长点”。

【编译：达娜】