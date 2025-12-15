中文
    蒙古与欧亚经济联盟同意367种商品免征关税出口

    哈萨克国际通讯社讯）蒙古国大呼拉尔批准了蒙古国与欧亚经济联盟之间的临时贸易协定。该协定将允许367种此前需缴纳关税的商品免征关税出口到欧亚经济联盟国家。

    Моңғолия
    Фото: Монцамэ

    此外，该协定还允许蒙古国从欧亚经济联盟国家进口367种本国不生产的食品、重型机械设备、化学和氮肥等关键物资。

    蒙古国政府认为，这项措施将对提高非原材料商品的出口、增加就业和提升经济活跃度产生积极影响。例如，根据协议，海关手续办理时间将缩短至四小时以内。同时，对于价值低于5000欧元的商品，出口商只需提供原产地证书，这将大大简化本国企业的出口程序。

    该临时协定仅涉及这367种商品，不涵盖投资、服务贸易、银行服务和支付等领域。其优势在于加强海关机构间的合作，确保运营速度，解决对外贸易中的困难并降低成本。

    蒙古国与欧亚经济联盟之间的临时贸易协定有效期为三年，除非双方另行约定，否则将自动续期。

    2024年，蒙古国与全球162个国家进行贸易，对外贸易总额达到274亿美元，其中出口额为158亿美元，进口额为116亿美元，贸易顺差为42亿美元。

    【编译：阿遥】

