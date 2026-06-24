阿克托别州与阿塞拜疆深化经贸、农业和旅游合作

（哈萨克国际通讯社讯）阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈罗夫日前会见到访的阿塞拜疆共和国代表团。代表团由阿塞拜疆驻阿克套总领事艾汉·菲鲁丁奥卢·苏莱曼雷率领。

会谈期间，双方就发展经贸、投资、农工综合体、旅游及人文领域合作等议题进行了讨论。

沙哈罗夫表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆拥有深厚的传统友谊，两国关系目前正以战略伙伴关系为基础持续深入发展。

他说，阿克托别州与阿塞拜疆之间的经贸合作保持积极发展势头。2026年1月至4月，双方贸易额达到28.09万美元。阿克托别州主要从阿塞拜疆进口市场需求较高的水果和蔬菜产品。

目前，阿克托别市共有12家阿塞拜疆资本参与设立的企业。州政府表示，愿进一步扩大合资企业数量，并推动新的投资项目落地实施。

双方还重点讨论了农业领域经验交流问题。会谈中介绍了阿塞拜疆在推广现代农业技术、发展灌溉农业、建设农业园区及农产品加工企业等方面取得的成果。

此外，双方还就扩大旅游合作、推广旅游线路、发展酒店业以及保护文化遗产等议题交换了意见。

阿塞拜疆代表团还听取了阿克托别州投资潜力介绍。州政府重点推介了该地区在矿业冶金、油气化工、建材工业、农业、农产品加工及物流等领域的发展机遇。

会谈结束时，双方表示有意进一步扩大经贸合作，加强企业间交流，并推动新的联合项目落地实施。