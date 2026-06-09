西哈州代表团访华 与辽宁省就产业合作达成广泛共识

（哈萨克国际通讯社讯）由西哈萨克斯坦州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫（Нариман Төреғалиев）率领的西哈州官方及企业代表团日前赴中国进行工作访问。访问期间，纳瑞曼·托列哈利耶夫与辽宁省省长王新伟举行会谈。此次活动得到了哈萨克斯坦共和国驻中华人民共和国大使馆的支持。

辽宁省人口超过4000万，在石油天然气、工业制造等领域拥有雄厚基础和丰富经验，而这些领域同样是西哈萨克斯坦州重点发展的产业方向。双方还就农业领域合作潜力交换了意见。

Фото: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

纳瑞曼·托列哈利耶夫表示，在哈中关系迎来“黄金三十年”之际，相信两地间合作将迈上新的台阶。他指出，在两国元首的战略引领下，哈中全面战略伙伴关系正不断向更高水平发展。

他说：

“按照哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）总统的指示，我们正在持续改善地区投资环境，并为有意投资的企业创造更多发展机遇。目前，我们正与中国投资者合作推进液态甲醇厂、水泥厂、燃气轮机发电站和风电站等多个重点项目建设。对于希望创造就业、发展生产的投资者，我们还设有专门的经济特区。”

Фото: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

王新伟在会谈中表示，辽宁省愿进一步深化与西哈萨克斯坦州的务实合作。

他说：

“中国国家主席习近平多次强调，中国和哈萨克斯坦是相互信赖的战略伙伴。近年来，辽宁省与哈萨克斯坦之间的联系不断加强。去年，双方贸易额达到27亿元人民币。此次贵方参加国际友好城市论坛，体现了双方为共同目标开展合作的真诚意愿。”

Фото: БҚО әкімінің баспасөз қызметі

中方还表示，除进一步加强友好往来和产业合作外，希望以“中国—哈萨克斯坦文化年”为契机，持续拓展双方在人文和文化领域的交流合作。