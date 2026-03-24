哈萨克斯坦与世界反兴奋剂机构签署合作备忘录

签字仪式在波兰托伦举行的世界室内田径锦标赛期间进行。哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫与世界反兴奋剂机构主席维托尔德·班卡举行会谈，并共同签署了该文件。该备忘录不仅确立了双方在“纯洁体育”领域的深化合作机制，也是落实国家元首关于拓展国际合作、完善反兴奋剂政策相关指示的重要举措。

—我认为，我们双方的密切合作始于去年国家元首在阿斯塔纳的会晤。我对哈萨克斯坦在推动反兴奋剂科学研究方面所提供的支持表示衷心感谢。这份协议的签署，标志着哈萨克斯坦在推动区域“纯洁体育”发展中的领导作用得到进一步巩固，-班卡表示。

会谈中，双方还就2027年在阿斯塔纳举办世界反兴奋剂机构执行委员会及理事会会议的可能性交换了意见。叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫表示，哈萨克斯坦始终坚定奉行公平竞赛原则，并正持续推进反兴奋剂教育体系建设。

此外，双方对行业教育及科研基础设施建设问题给予高度重视。根据相关规划，哈萨克国家体育大学将被打造为集专业人才培养与经验交流于一体的重要平台，进一步巩固哈萨克斯坦在中亚地区反兴奋剂政策“教育枢纽”中的引领地位。

【编译：阿遥】