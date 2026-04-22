哈萨克斯坦与新加坡探讨开通直航航线 “第五航权”前景成焦点

会谈中，双方就民航领域双边合作的发展交换了意见，议题涵盖航空安全保障、基础设施完善以及在行业中引入现代数字化解决方案等内容。同时，双方还就如何在国际民航组织框架下加强协作进行了探讨。

托姆皮耶娃指出，新加坡是全球领先的航空枢纽之一，在民航人才培养方面具有丰富经验，进一步加强双方在相关领域的伙伴关系并拓展合作空间具有重要意义。

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—随着两国间客运需求持续增长，双方讨论了开通定期航班的前景，重点涉及利用“第五航权”的可能性。新加坡方面表示，哈萨克斯坦正逐步成为备受关注的旅游目的地，并对发展直航航线、提升两国间交通便利性表现出浓厚兴趣，-托姆皮耶娃表示。

展望未来，双方计划进一步扩大合作范围，丰富培训项目内容，并深化在民航从业人员职业发展方面的协作。会谈结束时，双方重申将共同推进相关联合倡议的落实，以提升航空业的稳定性与运行效率，并对深化合作前景表达了积极期待。

【编译：阿遥】