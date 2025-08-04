哈萨克斯坦与世卫组织联合开发儿童初级医疗新指南

据介绍，这本便携式指南将成为医生、护士以及基层卫生服务人员的重要工具，收录了世卫组织关于儿童与青少年常见症状和疾病的最新临床建议。指南不仅涵盖如何在初级医疗水平上处理各种健康问题，还提供了有长期慢性病患儿的协调治疗方案。

该指南还包括从新生儿到成年阶段的健康预防与促进建议，如定期健康访视的时间节点、早期发育监测以及针对青少年的健康指导。

该项目在卫生部领导下，由世卫组织驻哈萨克斯坦代表处协助组建的多学科专家小组负责，成员包括来自国家及地区卫生协调机构、国家医疗大学儿科及新生儿科教研室的专家，以及相关领域的医生（如精神科医师、儿科妇产科医师、创伤外科医生、耳鼻喉专家等）。专家团队还与世卫组织欧洲医疗质量办公室（设于希腊雅典）及世卫组织独立专家保持持续沟通，确保内容的科学性和实用性。

该项目由丹麦乐高基金会资助，隶属于“通过医疗及相关行业为家长提供循证干预支持”的国际合作计划。该指南的推出将有助于提升哈萨克斯坦儿童和青少年的医疗服务质量，推动基层医疗体系向更加科学、规范的方向发展。

Фото: ДСМ

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【编译：达娜】