哈萨克斯坦与亚洲开发银行探讨推进新战略项目合作

朱曼哈林欢迎古铁雷斯履新，并强调自1994年建立合作以来，哈萨克斯坦与亚开行保持了长期稳定的战略伙伴关系。

“亚开行是哈萨克斯坦的重要战略合作伙伴。多年来，银行为交通、能源、中小企业、数字化发展和社会领域的诸多重点项目提供了融资支持。我们相信，本次会谈将进一步巩固合作并推动新项目落地。亚开行2023–2027年国别战略的优先方向与我国国家战略完全契合，哈萨克斯坦将继续支持该战略的高效实施。”

——朱曼哈林表示。

自合作开展以来，亚开行已向哈萨克斯坦提供超过70亿美元的贷款、赠款及技术援助。

莱娅·古铁雷斯在致辞中感谢哈方的建设性对话，并特别指出，哈萨克斯坦在亚开行章程修订投票中的支持具有重要意义。修订达成后，亚开行贷款总规模得以提高 50% 至 360 亿美元以上，这将显著增强其支持发展中成员国应对关键发展任务的能力。

“自1994年以来，亚开行已向哈萨克斯坦提供超过70亿美元的资金。我们期待在传统与新兴领域进一步深化合作。”

——莱娅·古铁雷斯表示。

她还介绍，亚开行今年启动了支持关键矿产价值链发展的新政策，银行准备在哈萨克斯坦开展具备可持续潜力的新项目评估。

朱曼哈林补充，政府正结合亚开行、欧亚开发银行、欧洲复兴开发银行及世界银行等国际金融机构的先进经验，对公私合营（PPP）立法进行系统性完善。

会谈最后，双方讨论了在交通与工业基础设施、科技、能源、关键矿产、住房建设等领域的现有与潜在合作方向。

背景资料

亚洲开发银行（ADB）是拥有69个成员国的多边发展金融机构，其中50个来自亚太地区、19个来自区域外。哈萨克斯坦于1994年1月19日加入亚开行。其主要工具包括向成员国政府和私营部门提供的贷款、赠款和技术援助。

【编译：达娜】