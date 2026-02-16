哈萨克斯坦与芬兰：开启农工综合体合作新阶段

访问期间，代表团同多家芬兰农业及农机制造领域的龙头企业举行商务会谈。会谈在EastCham Finland的协调下举行，参与方包括Agronic Oy、Pel-Tuote Oy、Sampo-Rosenlew Oy、Suokone Oy以及Finnish Cereal Committee代表。

双方指出，哈方将芬兰视为在农业技术现代化、自然资源高效与可持续管理、农产品加工与仓储基础设施建设以及绿色解决方案推广方面的可靠战略伙伴。芬兰在农业科技领域的创新经验，有望为提升哈萨克斯坦农业部门效率发挥积极作用。

副部长表示，哈方有意在具体项目基础上扩大合作范围，包括引进现代技术、实施联合投资项目以及推进农业机械本地化生产。国家政策致力于出口多元化，扩大农产品供应市场范围，提高高附加值产品比重。波罗的海方向被视为进入斯堪的纳维亚和北欧市场的重要且具潜力的通道。

代表团还同芬兰农业与林业部常务秘书佩卡·佩索宁举行会谈，讨论双边合作现状与未来发展方向。双方重点关注农产品贸易拓展、技术交流以及可持续农业发展合作。会谈结束后，双方就召开下一次哈芬农业领域联合工作组会议达成一致。

此外，代表团还与Valtra公司管理层讨论了在哈萨克斯坦境内实现农业拖拉机生产本地化的可能性。副部长强调，农业部将为联合项目的落地实施提供全方位支持。

总体而言，此次访问成为加强两国农工综合体合作的重要一步。达成的多项共识为扩大投资伙伴关系、引进先进技术以及发展本地农机制造奠定基础，有助于提升哈萨克斯坦农工综合体的竞争力并拓展出口潜力。

