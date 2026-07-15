吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦开始在国界线上设立首批界碑

（哈萨克国际通讯社讯）吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦已启动两国国界线首批界碑的联合设立工作。这一工作是两国推进国界勘界立标进程的重要阶段，标志着双方边界划定协议正逐步进入实际落实阶段。

据吉尔吉斯斯坦政府消息，在最新一轮国界勘界立标工作框架下，两国代表于7月14日在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦三国国界交汇点所在区域，联合设立了4座界碑。

资料显示，吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦两国国界总长为1008.14公里，具有中立地位的地段总周长为14.07公里。

两国于2002年12月启动国界划界工作。吉方认为，国界划界工作的全面完成将成为两国关系发展进程中的一项历史性成果，为双边关系开启新的发展阶段。

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今年3月13日，吉尔吉斯斯坦总统和塔吉克斯坦总统在比什凯克签署了《吉尔吉斯共和国与塔吉克斯坦共和国国界条约》。该条约为巩固两国互信、维护长期稳定以及促进边境地区可持续发展奠定了坚实的国际法基础。

为落实两国领导人达成的共识，吉塔两国政府代表团已在联合国界勘界委员会框架下成立专项工作组，并正式启动国界勘界立标工作的具体实施。

目前，相关工作正在双方相互理解、建设性合作和高度负责的基础上稳步推进。

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自勘界立标工作启动以来，双方已对416.01公里国界线开展联合实地勘察。同时，在吉尔吉斯斯坦巴特肯州巴特肯区和莱莱克区，以及塔吉克斯坦粟特州伊斯法拉市、科尼博德姆市、博博琼·加富罗夫区、贾博尔·拉苏洛夫区、斯皮塔门区和德瓦什蒂奇区等毗邻地区，已完成1627处边界标志（共计1954根界碑）的预设坐标测定和安装位置确认，并使用木桩和金属桩进行了标记。

吉尔吉斯斯坦方面表示，此次联合设立首批界碑是两国落实高层协议的重要实践成果，充分体现了双方在相互信任、伙伴关系和睦邻友好精神基础上开展合作所取得的积极进展。

双方认为，按照国际法要求全面完成国界的法律确认和实地标定工作，对于维护地区安全、促进边境地区社会经济可持续发展、扩大互利合作以及进一步深化吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦两国人民之间的友好关系具有重要意义。