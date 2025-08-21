哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦：历史纽带开启合作新阶段

“哈萨克、吉尔吉斯是一母同胞”，这句话几乎为两国人民所共知。两国自古以来便有着紧密的历史和文化联系，其建国历程亦极为相似。1991年，两国同时获得独立，作为毗邻国家，它们同为多个国际与区域组织的成员。而当前，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦的政治和经济合作关系也不断巩固。

独立以来的关系发展

哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦于1992年10月15日正式建立外交关系。近35年来，两国已签署约150份国家间、政府间和部门间协议，其中包括1997年4月8日签署的《永久友好条约》以及2003年12月25日确立的《同盟关系条约》，均具有里程碑意义。

两国的合作在多个制度框架下推进，如由两国元首领导的高级国家间委员会、由政府总理主持的哈吉政府间理事会，以及外交部长理事会。

在国际舞台上，两国在诸多重大议题上的立场高度一致，均为联合国、欧洲安全与合作组织、独联体、集体安全条约组织、欧亚经济联盟及上海合作组织等国际组织成员。

近年来，两国元首频繁互访并举行会谈。2021年3月，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫正式访哈，在阿斯塔纳与总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行会谈。2022年5月，托卡耶夫总统回访比什凯克，两国元首在小范围和大范围会谈中达成多项具体协议，涵盖政治、经济以及人文领域。

此后，两国元首多次在地区性与全球性峰会上并肩出席。今年7月21日，托卡耶夫总统签署批准了《哈萨克斯坦共和国与吉尔吉斯斯坦共和国之间的深化和扩大同盟关系协定》。

此外，2023年在比什凯克，两国外长还签署了《2024-2026年合作计划》，重点包括吸引相互投资、交通和物流、能源、水资源及数字化等领域的联合项目。

经贸合作稳步提升

经贸关系是两国合作的重要支柱。近五年来，双边贸易额实现翻倍增长。2020年，两国贸易额为7.962亿美元，而到2024年已超过17亿美元。今年前五个月已达8.218亿美元，预计全年可突破20亿美元。由此，哈萨克斯坦已成为吉尔吉斯斯坦继中国和俄罗斯之后的第三大贸易伙伴。

2024年，哈萨克斯坦对吉出口额达12.6亿美元，主要包括黄金、矿泉及碳酸饮料、石油产品、轻型汽车、煤炭、电力及水泥；吉尔吉斯斯坦对哈出口额则为4.56亿美元，涵盖石油产品、贵金属矿石与精矿、无碳钢材、塑料容器、针织男装、碳酸盐、女装、面包及糖制品、陶瓷砖等。

本月初，两国外长同意将双边年贸易额提升至30亿美元，并计划于2026年在边境建立工业贸易物流综合体，推进联合投资项目。

在投资方面，过去15年间，哈萨克斯坦对吉投资总额达17亿美元。2024年前9个月，哈方投资额为4800万美元，吉方向哈投资480万美元。双方政府还在农业、边境口岸、道路建设及旅游等领域签署了多项协议。

在水资源与能源方面，两国共同运行的“楚河-塔拉斯河水利委员会”每年确定水资源分配及设施维修计划。哈方在夏季从吉尔吉斯斯坦引进电力以灌溉突厥斯坦州农田，冬季再返还电力。2024年6月，哈、吉、俄三国在维也纳签署了在吉尔吉斯斯坦纳伦州建设坎巴尔阿塔1号水电站的协议。

区域一体化的新推动力

关于此次访问的议题，政治学者、国际问题专家扎纳特·莫明库洛夫指出，会谈有望推动双边关系迈向新阶段。

他认为，双方将重点讨论经贸合作扩展、水资源与能源利用、交通物流项目推进以及人文合作。同时，边境稳定与地区安全也将是核心议题。

他表示，吉尔吉斯民族是哈萨克民族最亲近的兄弟民族之一，共同的语言、传统与精神价值为两国政治对话与文化交流奠定了基础。然而，专家提醒，应避免将历史事件政治化，而应以学术视角看待。

莫明库洛夫指出，两国在国际组织中承担着共同责任，例如在集安组织框架下加强安全合作，在欧亚经济联盟框架下推动关税壁垒消除、贸易扩展和劳务流动。但同时，两国也面临外部力量影响下的挑战，如俄罗斯商品的大量输入对吉尔吉斯斯坦及欲发展本土产业的哈萨克斯坦均构成竞争压力。

他强调，平衡俄罗斯、中国和欧盟三方影响力，将是两国关系长期稳定与地区一体化的关键。

教育与文化交流的共鸣

人文交流同样是两国合作的重要方面。两国定期举办联合展览、音乐会、国际学术会议及研讨会。

教育合作则基于2006年7月4日签署的《哈吉教育合作协定》，每年为两国公民互派奖学金赴对方高校深造。2019年，约有1000名吉尔吉斯斯坦学生在哈高校学习，同时有约2000名哈萨克斯坦学生在吉高校就读。尽管疫情期间有所下降，但2024年仍有2766名哈萨克斯坦学生在吉尔吉斯斯坦学习。

在文化领域，两国共同庆祝了穆赫塔尔·阿乌埃佐夫诞辰百年诞辰、库尔曼哈兹175周年、江布尔150周年、《玛纳斯》英雄史诗千年纪念、托克托古尔·萨特尔甘诺夫150周年，以及艾特玛托夫等文化巨匠的纪念活动。

此外，哈萨克斯坦境内的吉尔吉斯族侨社在增进两国人文交流中也发挥着作用。目前，哈国设有多个吉尔吉斯民族文化中心，包括阿斯塔纳的吉尔吉斯民族文化协会、塔拉兹的“玛纳斯-阿塔”中心、阿克套的“Ala-LLP”，以及阿拉木图的“Мeken”、“吉尔吉斯-阿塔”等。两国在官方与民间层面的多层次合作，正在不断丰富双边关系的内涵，也为未来发展奠定更加坚实的基础。

【编译：达娜】