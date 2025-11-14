欧洲议员提议与哈萨克斯坦开展太空合作

会议汇聚了来自哈萨克斯坦及欧盟政府机构、商协会、科研界、物流企业与金融机构的代表。

哈萨克斯坦驻德国大使努尔兰·翁扎诺夫在致辞中指出，哈萨克斯坦正成为欧盟供应链地理版图中的关键一环：

“这并非暂时现象，而是基于我国产业与基础设施快速发展的长期趋势。我们正积极强化与欧盟及德国在交通和物流领域的合作。”

哈萨克斯坦常驻欧盟代表罗曼·瓦西连科强调，本次会议恰逢哈欧签署《扩大伙伴关系与合作协定》十周年。该协定涵盖双边与区域合作的29个领域。他指出，跨里海国际运输走廊（TITR）正受到欧盟高度重视，欧方计划拨款约200亿欧元以推动项目落地，并呼吁欧洲机构采取实际行动解决“中间走廊”运输瓶颈问题。

德国东部经济委员会执行董事米哈埃尔·哈姆斯表示，“全球门户”（Global Gateway）项目不仅连接中国与欧洲，更旨在通过现代化和可持续的交通与数字走廊，将中亚、南高加索与欧盟紧密相连。

“当贸易繁荣，投资随之而来。可靠的物流体系能促使商品及时进入市场，形成新的价值链与工业合作。若缺乏高效的运输基础设施，即使拥有丰富资源也难以实现价值。”哈姆斯强调。

哈萨克斯坦交通部副部长扎尼别克·泰任诺夫在会上介绍了哈萨克斯坦交通行业的发展方向，德国及欧洲物流公司代表也分享了在哈萨克斯坦拓展业务的经验与计划。

会议指出，基础设施建设、多样化运输路线及绿色可持续发展正成为哈欧合作的新重点。哈萨克斯坦正逐步成为连接东西方的新枢纽，在全球供应链中地位愈加重要。

欧盟议会议员谢尔盖·拉戈丁斯基（德国）出席会议并接受哈萨克媒体采访时表示：

“欧洲正重新认识欧亚空间的重要性。出于地缘政治考量，欧盟必须寻找新的伙伴，而哈萨克斯坦作为该地区的大国，是我们首先要深化关系的国家。哈萨克斯坦不仅是交通走廊的重要节点，更是一股独立且重要的力量。”

拉戈丁斯基指出，哈欧未来的合作议题可扩展至绿色能源、数字技术与太空研究等新领域。

“欧盟正在制定关于太空技术的立法，并增加在该领域的投资，这对于军事和民用领域都至关重要。而哈萨克斯坦在航天领域拥有历史优势，完全可以在这一合作中发挥重要作用。”

他还补充说，哈萨克斯坦拥有大量年轻的科技人才，双方在数字化项目和创新研发方面的合作潜力巨大。

【编译：达娜】