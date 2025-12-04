哈萨克斯坦汽车市场：价格走势与未来预期

市场内部的预警信号

走进各大汽车展厅，新车大灯映照如节日灯光，销售人员以“优惠百万”等促销活动积极吸引消费者。虽然11月和12月的最终数据尚未公布，但分析人士认为，今年全年销量达到21万辆是大概率事件。

不过，连续两年的高速增长正在出现放缓迹象。汽车专家爱德华·埃多科夫指出，市场虽仍保持活跃，但热度明显下降，消费者对购车贷款的承受能力开始产生疑虑。

当前受影响最明显的是售价在1000万至1200万坚戈之间的主流车型。这一价格区间的购车者对信贷环境变化非常敏感。随着基准利率提升至18%，汽车贷款成本显著上升，银行收紧审查标准，贷款审批难度增大，进而抑制潜在需求。

公开数据显示，汽车贷款逾期数量正在增加。每月还款额上升、贷款趋贵、获批难度加大，使汽车消费变得不再轻松。行业人士判断，需求并未“下跌”，但正在“降温”。

与此同时，高利率及严格信贷条件可能加剧一系列潜在风险，包括不良贷款增加、价格体系调整等。轻松“刷卡提车”的时代正在结束，市场正重新建立新的价格—需求平衡。

销量增长并不意味着居民财富提升

埃多科夫强调，破纪录的汽车销量并不等同于居民财富增加，而更多是由于供应结构改变。近年来，数十家中国品牌大规模进入哈萨克市场，车型多、价格低、金融工具灵活，使得消费者更容易通过贷款购车。

在这一机制下，价格更低、门槛更松的中国产汽车推动了销量增长，但官方统计并未体现购车背后的债务压力。许多消费者通过低门槛贷款购入新车，但车辆在驶出展厅的那一刻便已贬值20%至30%，长期还款的总成本则可能远超车价本身。

前七个月，哈萨克斯坦进口13.4万辆轻型汽车，其中9.5万辆来自中国。俄罗斯的市场份额仅剩约5000辆，受制于制裁、风险上升及竞争力下降，其已不再是重要供应方。

为了保持竞争力，多家官方经销商推出分期付款、补贴贷款、年度清仓优惠等活动。今年，这些促销背后的压力更为显著——不仅是传统年末库存消化需求，更是来自中国品牌冲击、高利率环境以及物流与税收政策变化的综合作用。

汽车作为快速贬值资产的结构性问题

近期，一家汽车品牌因大幅降价引发消费者关注，有车主询问能否对此前购车进行价格“补差”。埃多科夫回应称，中国品牌的价格波动显著，新车在最初几个月内下跌20%至30%并不罕见；然而，消费者在法律层面并没有获得补偿的机制，购车价格以签约当日为准。

类似纠纷在中国国内已出现，例如Zeekr车主举行集体抗议。虽然在哈萨克斯坦尚未出现大规模反应，但关于“新车瞬间贬值”的投诉正在增多。

中国品牌迅速崛起的原因来自三个核心因素：

制造能力强：中国工厂高度自动化，拥有约30万台工业机器人，而德国约5千台，生产成本更低且质量稳定。 全球化设计体系：中国车企雇用欧洲设计师与工程师，并收购国际品牌（如吉利收购沃尔沃），使车型兼具欧美设计和更低定价。 电动车领域的绝对领先：比亚迪、小米、Zeekr等品牌已成为全球性力量，中国在电动车生态链的主导地位推动整个市场结构发生变化。

相较之下，欧洲和日本品牌凭借声誉与稳定性仍保持竞争力。例如丰田承诺部分车型在停产后25年仍供应零部件，这使长期拥有成本更具可预测性。中国品牌则在产品寿命管理上变化较快，车型更迭频繁，长期维保风险更高。

欧洲汽车产业的战略困境

欧洲品牌如今陷入被动位置。埃多科夫指出，欧洲车企几十年来力争进入中国市场，却在合资、建厂等条件下逐步将技术与产能向中国转移，如今这些在中国的工厂反过来成为中国的优势。

如果欧洲对中国汽车实施严厉限制，将直接影响宝马、奔驰、奥迪在中国市场的销售，而这一市场贡献其30%至40%的利润。相比美国能够通过高关税自我保护，欧洲在经济上无法承受对中国市场的封锁。

在竞争压力下，大众被迫关闭或暂停部分欧洲工厂，欧洲汽车工业危机加剧。与此同时，中国企业持续通过出口、海外建厂和掌控电池供应链巩固优势。全球汽车版图正在被重新绘制。

哈萨克斯坦汽车价格是否有下降空间？

当前公众最关心的问题依然是：在激烈竞争下，汽车价格是否会在哈萨克斯坦下跌？

根据埃多科夫分析，大部分全球品牌缺乏降价空间。建设一座全工艺汽车工厂需要5亿至10亿美元投资，仅在产量达到20万至30万辆时才具备经济可行性。然而，哈萨克斯坦全国新车市场每年不过20多万辆，本地单个工厂的产能也仅有5万至7万辆，成本难以压低。

因此，本土汽车产业十多年一直依赖补贴、优惠贷款、废车回收费等政策支撑。一旦补贴停止，类似澳大利亚的经验表明，即使年销量超过百万辆的市场，当津贴停止后，丰田、福特、通用等工厂仍相继关闭。

欧洲与美国品牌受制于高成本和昂贵的物流，一些品牌甚至可能退出市场。唯一的例外是中国汽车，它们可以以极低利润甚至零利润策略换取市场份额。

至于本地生产的零部件，目前仅能带来有限的成本降低，如在哈萨克斯坦生产车座可节省约300美元，但难以对整体车型价格形成实质影响。

2026年汽车价格走势：或将继续上涨

专家预计，2026年新车价格仍可能上涨约10%，市场增速放缓。高利率、税负上升与经济不确定性均可能抑制需求。

不过，厂家和经销商仍将继续通过补贴、折扣和分期方案刺激消费。有业内人士指出，汽车销售模式正逐渐向大型零售业靠拢：用某些低利润车型吸引客流，再通过其他产品获取利润。

总的来说，哈萨克斯坦汽车市场正处在结构性转折点：信贷环境改变消费行为，中国品牌打破传统竞争格局，全球汽车产业进入重新洗牌期。未来数年，价格走势将由全球产业链、金融环境和政策方向共同决定。在这一新格局下，消费者、经销商和制造商都必须适应更加复杂和多变的市场生态。

【编译：达娜】