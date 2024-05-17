哈萨克斯坦与马来西亚投资圆桌会议签署3.5亿美元的协议

会上，双方就推动经济优先领域前景问题进行了讨论。哈萨克斯坦政府总理指出，马来西亚是哈萨克斯坦在东南亚地区的主要经贸伙伴之一。1年内，双边贸易量由1.5亿美元增至2.45亿美元。接下来的目标是，要通过当前的经济潜力，将双边贸易额提升至6.5亿美元。

-两国密切的政治对话为相互伙伴关系奠定了坚实的基础。昨天，托卡耶夫总统与您的会谈成为了双边关系发展的重要历史性时刻。哈萨克斯坦政府愿意落实所有双边共识。-别克帖诺夫说。

Фото: primeminister.kz

哈萨克斯坦总理就出口多元化计划进行了介绍，并邀请马来西亚企业积极参与服务业、工业、金融、教育、地下资源、农业和建筑业领域的合作。目前，共有48家马来西亚投资企业在哈萨克斯坦境内运营，正在落实总额达4.1亿美元的17项联合项目。

马来西亚总理指出了国家间互动的积极动态。近年来，两国贸易增长超过30%。马来西亚有意加强与哈萨克斯坦在旅游、教育和能源，以及进口哈萨克斯坦清真产品等领域的合作。他还表示，有必要增具有潜力的联合项目数量。

Фото: primeminister.kz

圆桌会议上，与会者就提高哈萨克斯坦投资吸引力采取的具体措施进行了讨论，并就投资商提供的税收和海关优惠政策进行了介绍。

圆桌会议框架下，哈萨克斯坦和马来西亚商界代表进行了实际会谈。根据会谈结果，双方签署了总价值达3.5亿美元的协议和备忘录，其中包括伊斯兰金融和贸易，以及食品工业、采矿、黄金加工、变压器和汽车机油生产等领域的合作项目。

Фото: primeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: primeminister.kz

【编译：小穆】