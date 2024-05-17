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    14:53, 17 五月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦与马来西亚投资圆桌会议签署3.5亿美元的协议

    Қазақстан-Малайзия инвестициялық дөңгелек үстелі
    Фото: primeminister.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫和马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣主持召开投资圆桌会议，两国商界和科学界代表出席。

    会上，双方就推动经济优先领域前景问题进行了讨论。哈萨克斯坦政府总理指出，马来西亚是哈萨克斯坦在东南亚地区的主要经贸伙伴之一。1年内，双边贸易量由1.5亿美元增至2.45亿美元。接下来的目标是，要通过当前的经济潜力，将双边贸易额提升至6.5亿美元。

    -两国密切的政治对话为相互伙伴关系奠定了坚实的基础。昨天，托卡耶夫总统与您的会谈成为了双边关系发展的重要历史性时刻。哈萨克斯坦政府愿意落实所有双边共识。-别克帖诺夫说。

    Олжас Бектенов
    Фото: primeminister.kz

    哈萨克斯坦总理就出口多元化计划进行了介绍，并邀请马来西亚企业积极参与服务业、工业、金融、教育、地下资源、农业和建筑业领域的合作。目前，共有48家马来西亚投资企业在哈萨克斯坦境内运营，正在落实总额达4.1亿美元的17项联合项目。

    马来西亚总理指出了国家间互动的积极动态。近年来，两国贸易增长超过30%。马来西亚有意加强与哈萨克斯坦在旅游、教育和能源，以及进口哈萨克斯坦清真产品等领域的合作。他还表示，有必要增具有潜力的联合项目数量。

    Анвар Иброҳим
    Фото: primeminister.kz

    圆桌会议上，与会者就提高哈萨克斯坦投资吸引力采取的具体措施进行了讨论，并就投资商提供的税收和海关优惠政策进行了介绍。

    圆桌会议框架下，哈萨克斯坦和马来西亚商界代表进行了实际会谈。根据会谈结果，双方签署了总价值达3.5亿美元的协议和备忘录，其中包括伊斯兰金融和贸易，以及食品工业、采矿、黄金加工、变压器和汽车机油生产等领域的合作项目。

    Қозоғистон-Малайзия сармоявий давра суҳбати
    Фото: primeminister.kz
    Казахстанcко-малазийский инвестиционный круглый стол: подписаны соглашения о совместных проектах
    Фото: Рrimeminister.kz
    Қозоғистон-Малайзия сармоявий давра суҳбати
    Фото: primeminister.kz

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 政府 马来西亚
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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