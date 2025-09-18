哈萨克斯坦与马来西亚将扩大出口和投资项目

据贸易和一体化部消息，哈萨克斯坦国家馆在此次展会上展示了20家国内企业的产品。这体现了哈国在清真食品领域巨大的出口潜力。

值得一提的是，MIHAS 展会每年在吉隆坡举办，被视为将清真产品推向国际市场、交流经验和建立商业联系的全球平台。哈萨克斯坦参展此次展会，彰显了其积极参与全球清真产业生态系统、加强与东南亚国家经济联系的意愿。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫出席了“MIHAS-2025”国际展览会的开幕式，并举行了多场双边会谈，旨在发展两国经济伙伴关系，深化重点领域合作。

访问框架下，沙卡利耶夫与马来西亚农业与粮食安全部长穆罕默德·萨布举行了双边会晤，并就在农工综合体、保障粮食安全，以及将产品推向新市场等方面的合作前景进行了讨论。

双方还特别关注了农工综合体的发展和哈萨克斯坦出口机会的拓展。

哈方表示愿意以有竞争力的价格向马来西亚市场出口农产品，并指出哈萨克斯坦清真标准已获得马来西亚农业与工业发展部（JAKIM）的认可。此外，双方还探讨了卫生和兽医协议、开辟新的出口路线以及在产品加工领域进行联合投资等事宜。

此次会谈的重点是发展综合物流走廊，包括跨里海国际运输路线以及两国之间开通直航的可能性。马方对农业领域的创新技术交流，以及学术和研究项目的开发表现出浓厚的兴趣。

- 面对全球粮食安全挑战，哈萨克斯坦和马来西亚的共同努力将确保两国的可持续发展和稳定。-沙卡利耶夫说。

【编译：小穆】