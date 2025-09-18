中文
    22:20, 18 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与马来西亚将扩大出口和投资项目

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦首次参加全球最大的清真产品和服务推广国际平台马来西亚国际清真展（MIHAS）。

    Қазақстан мен Малайзия экспорт пен инвестициялық жобаларды кеңейтеді
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    据贸易和一体化部消息，哈萨克斯坦国家馆在此次展会上展示了20家国内企业的产品。这体现了哈国在清真食品领域巨大的出口潜力。

    值得一提的是，MIHAS 展会每年在吉隆坡举办，被视为将清真产品推向国际市场、交流经验和建立商业联系的全球平台。哈萨克斯坦参展此次展会，彰显了其积极参与全球清真产业生态系统、加强与东南亚国家经济联系的意愿。

    哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫出席了“MIHAS-2025”国际展览会的开幕式，并举行了多场双边会谈，旨在发展两国经济伙伴关系，深化重点领域合作。

    访问框架下，沙卡利耶夫与马来西亚农业与粮食安全部长穆罕默德·萨布举行了双边会晤，并就在农工综合体、保障粮食安全，以及将产品推向新市场等方面的合作前景进行了讨论。

    双方还特别关注了农工综合体的发展和哈萨克斯坦出口机会的拓展。

    哈方表示愿意以有竞争力的价格向马来西亚市场出口农产品，并指出哈萨克斯坦清真标准已获得马来西亚农业与工业发展部（JAKIM）的认可。此外，双方还探讨了卫生和兽医协议、开辟新的出口路线以及在产品加工领域进行联合投资等事宜。

    此次会谈的重点是发展综合物流走廊，包括跨里海国际运输路线以及两国之间开通直航的可能性。马方对农业领域的创新技术交流，以及学术和研究项目的开发表现出浓厚的兴趣。

    - 面对全球粮食安全挑战，哈萨克斯坦和马来西亚的共同努力将确保两国的可持续发展和稳定。-沙卡利耶夫说。

    【编译：小穆】

    哈萨克斯坦 农业 贸易 马来西亚 进出口
