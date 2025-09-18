哈萨克斯坦与马来西亚将扩大出口与投资合作

MIHAS博览会是全球清真产品与服务的最大展示平台，每年在吉隆坡举行，致力于推动清真产业进入国际市场，并促进各国之间的经验交流与商业合作。哈萨克斯坦参展表明其积极融入全球清真产业生态体系，同时也展示了加强与东南亚国家经济合作的战略意图。

在马来西亚访问的首日，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫出席了MIHAS-2025开幕式，并举行了一系列双边会谈，旨在深化两国经济合作与重点领域协作。

他与马来西亚农业与粮食安全部长莫哈末·萨布举行会谈，双方重点讨论了农业综合体、粮食安全保障以及开拓新市场等合作前景。哈方表示，已准备好以具有竞争力的价格向马来西亚出口农产品，并强调马来西亚JAKIM机构对哈国清真标准的认可具有重要意义。双方还就卫生与兽医协议、开拓新出口方向以及农产品加工领域的联合投资进行了深入交流。

Фото: Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

在交通与物流方面，双方特别关注跨里海国际运输通道的建设，以及开通两国之间直航航线的可能性。

马来西亚方面则表示，希望在农业创新与技术交流，以及学术与科研项目方面与哈方加强合作。双方一致认为，在全球粮食安全面临挑战的背景下，两国携手合作将成为实现可持续发展与稳定的重要保障。

同日，沙卡利耶夫还与马来西亚全国总商会（NCCIM）代表团举行会谈，重点讨论了贸易额增长、物流发展、数字化、绿色能源、化工及食品工业等合作方向。双方特别关注清真产品推广与联合投资项目的实施。哈方强调马来西亚作为进入东南亚市场的战略枢纽的作用，并邀请马来西亚企业参与在哈萨克斯坦及欧亚经济联盟国家的项目合作。

双方同意重启哈萨克斯坦—马来西亚商业理事会，并计划于2026年在哈萨克斯坦举行下一次会议，届时将推出新的联合项目。

沙卡利耶夫表示，NCCIM将成为哈马两国企业界之间的重要桥梁，为贸易与投资开辟新的机遇。

【编译：达娜】