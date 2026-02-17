哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦铁路货运量力争提升至6000万吨

哈交通部通报称，双方一致认为，哈乌铁路运输在双边贸易、国际过境运输以及区域交通一体化进程中具有战略意义，是推动中亚地区互联互通的重要支撑。双方同时指出，当前铁路运输仍具备显著增长潜力，有必要进一步提升运输效率和物流通道运行能力。

数据显示，2025年哈乌两国铁路运输总量达3230万吨，同比增长16%。在此基础上，双方提出将铁路运输总规模提升至6000万吨的目标，并围绕通行能力提升制定了联合行动计划。

根据计划，双方将重点推进萨雷阿尕什、奥阿西斯和锡尔河等交界枢纽的基础设施升级，并加快达尔巴扎—马克塔拉尔铁路区段等关键项目建设。

目前，萨雷阿尕什口岸每日通行列车最高达36对，计划提升至40对；奥阿西斯口岸由目前的每日2对提升至10对；锡尔河口岸在达尔巴扎—马克塔拉尔区段通车后，通行能力预计可达每日10对列车。

会议还就基础设施建设与维修工程的同步推进、监管程序优化、运输组织流程改进以及整体运输效率提升等议题进行了深入讨论。

此前，哈乌双方已就保障经萨雷阿加什国际铁路口岸向中亚及阿富汗方向运输粮食货物的顺畅运行达成一致，确保粮食运输通道稳定畅通。

【编译：达娜】