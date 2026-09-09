哈萨克斯坦与印度签署两项总价值1.22亿美元的协议

其中一项协议旨在逐步实现索纳利卡/索利斯拖拉机在哈萨克斯坦的组装和生产本地化。该协议由SPBKM LLP与国际拖拉机有限公司签署。项目内容涵盖拖拉机和农机的供应、组装、本地化生产、分销和售后服务。协议金额为1.2亿美元。

SP BKM LLP 与 Big Bang Boom Solutions Private Limited 就国防技术、内部安全和军民两用解决方案领域签署了另一项协议。双方将共同识别、评估和考虑在哈萨克斯坦实施互利项目的机遇。

哈萨克斯坦代表团由贸易与一体化部副部长阿依达尔·阿布勒达别阔夫率领。

访问期间，副部长会见了泰米尔纳德邦商业、工业和投资促进部长塞尔维·基尔塔纳以及国际拖拉机有限公司执行董事拉胡尔·米塔尔。

来自哈萨克斯坦的110多名代表参加了此次商业论坛，其中包括来自全国各地的约65家公司。

哈萨克斯坦企业代表介绍了机械工程、农业产业、食品工业、制药、医疗保健、建筑、石油天然气、轻工、信息技术和物流等领域。

Фото: ҚР Сауда және интерация министрлігі

此次会晤的主要目标是加强哈萨克斯坦和印度企业之间的直接联系，提高贸易额，吸引投资并启动联合项目。

- 哈萨克斯坦高度重视与印度发展经贸和投资合作。为了充分发挥两国关系的潜力，必须加强各地区和企业代表之间的联系。因此，我们特别关注发展哈萨克斯坦各地区与印度各邦之间的直接合作。-阿布勒达别阔夫说。

印度是哈萨克斯坦在南亚最重要的贸易和经济伙伴之一。2026年上半年，两国贸易额达3.154亿美元。

哈萨克斯坦计划增加对印度的出口，并实现商品种类多元化。目前已确定约95种商品，预计可使出口额增加约3.13亿美元。这些商品涵盖冶金、化工、食品、建筑和机械工程等领域。

会谈期间，双方还讨论了运输和物流领域的合作。哈萨克斯坦有意扩大印度商品经由其境内销往中亚、中国和欧洲市场的规模。

此外，农业产业、农产品加工、重要矿产、产业合作、医药、数字化、人工智能、信息技术和能源领域也被认为是开展合作项目的有前景的领域。

Фото: ҚР Сауда және интеграция министрлігі

哈萨克斯坦有意吸引印度投资和技术，发展高附加值产业并实现产品本地化。为此，哈萨克斯坦向印度企业提供了在该国经济特区设立生产基地的机会。目前，哈萨克斯坦在14个地区设有17个经济特区。这些特区除了提供完善的基础设施外，还为投资者提供税收和关税方面的优惠政策。

工作访问期间，哈萨克斯坦代表团参观了真奈市的多家工业和创新型企业。

其中包括为货车、客车、工程机械、矿业设备和特种设备生产自动变速器的艾里逊变速箱印度私人有限公司（Allison Transmission India Private Limited），以及专门从事药品生产和供应的制药公司卡普林角实验室有限公司（Caplin Point Laboratories Limited）。