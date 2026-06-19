哈萨克斯坦与黑山两国元首发表联合声明

访问期间，哈萨克斯坦共和国总统与黑山总统发表联合声明，内容如下：

1. 值此两国建立外交关系20周年之际，双方基于真诚友谊和相互尊重，重申将进一步加强并丰富双边合作内容，造福两国及两国人民。

2. 两国元首围绕双边议程中的广泛议题，以及全球和地区重要进程进行了富有成效的讨论。双方强调保持高层密切接触的重要意义，并商定继续就共同关心的问题开展建设性对话。

3. 双方重申，将坚定恪守《联合国宪章》宗旨和国际法基本原则，并表示愿在国际组织框架内加强协调与合作，共同支持旨在促进地区和全球稳定的各项倡议。

4. 两国元首强调，在环境保护和应对气候变化领域开展多边合作具有重要意义，并高度评价哈萨克斯坦在全球水资源治理方面发挥的积极领导作用以及所作出的重要贡献。

5. 黑方高度评价哈萨克斯坦在政治转型和经济现代化进程中展现出的坚定决心，特别是通过全面推进宪法和制度改革，不断提升国家治理效能，确保国家长期可持续发展。哈方则高度评价黑山在经济社会发展方面取得的显著成果，重申支持黑山加入欧盟的努力，并相信持续深化改革、提升制度能力，将有助于黑山顺利完成入盟谈判。

6. 双方指出，两国经贸合作潜力巨大，并商定共同努力扩大双边贸易规模，鼓励相互投资。双方强调，应进一步加强能源、交通、物流和建筑等重点领域合作，同时将数字化发展和人工智能打造成为双边合作新的增长点。

7. 双方特别强调哈萨克斯坦在跨里海国际运输路线建设中的关键作用，并高度评价其作为连接亚洲和欧洲可靠、高效物流通道所具有的重要战略意义。

8. 双方欢迎举行哈萨克斯坦—黑山商业圆桌会议，并强调加强旅游领域合作的重要性，包括促进游客互访、改善航空互联互通条件以及共同推广两国旅游资源。

9. 双方商定积极推动高等教育和科研领域合作，共同探索落实学术和科研联合项目的可能性。

10. 两国元首一致认为，文化合作是增进相互理解、巩固传统友谊的重要基础，并重申将继续深化文化交流与合作。

11. 两国元首相信，此次正式访问期间达成的一系列共识，将为全面拓展双边合作注入新的动力，更好维护两国人民的共同利益。