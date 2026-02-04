哈萨克斯坦与巴基斯坦力争双边贸易额达到10亿美元

这一目标在哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫与巴基斯坦伊斯兰共和国商务部长贾姆·卡迈勒·汗于伊斯兰堡举行的双边会晤中得到重点讨论。

会谈中，双方一致表示，应从零散举措转向系统化合作，以切实推动贸易规模扩大。沙卡利耶夫建议明确经济重点领域，并制定具体行动计划和务实步骤，以实现贸易增长目标。

为落实这一机制，双方将优先聚焦最具贸易潜力的关键行业，包括农工综合体及食品、化工及石油化工、冶金、机械制造以及制药等领域。

沙卡利耶夫强调：“为实现将双边贸易额提升至10亿美元的目标，QazTrade与巴基斯坦贸易发展局（TDAP）将作为主要执行机构，负责协调业务支持、组织直接B2B对接以及推进联合项目，从而确保相关工作系统化、高效推进。”

Фото: Савдо ва интеграция вазирлиги

巴基斯坦商务部长对此予以积极回应，并表示全力支持哈方倡议。

“巴基斯坦高度重视发展与哈萨克斯坦的贸易关系。哈萨克斯坦不仅是中亚地区最大经济体，也是巴基斯坦在该地区最重要的出口市场。”贾姆·卡迈勒·汗说。

会晤结束后，双方签署了会谈纪要。纪要明确赋予QazTrade和TDAP相应职责，确保将达成的共识转化为具体行动。

此次会晤进一步巩固了两国经贸合作的政治意愿，为实现贸易额翻番目标奠定了坚实制度基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】