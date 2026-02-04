中文
    哈萨克斯坦与巴基斯坦力争双边贸易额达到10亿美元

    （哈萨克国际通讯社讯）根据去年统计数据，哈萨克斯坦与巴基斯坦双边贸易额同比增长近一倍，达到1.056亿美元。这一显著增长充分证明两国在深化经贸合作方面具备坚实基础和广阔空间。双方在中长期目标上达成共识，计划将双边贸易额提升至10亿美元。

    Қозоғистон ва Покистон товар айланмасини 1 млрд долларга етказишни мақсад қилмоқда
    Фото: Савдо ва интеграция вазирлиги

    这一目标在哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫与巴基斯坦伊斯兰共和国商务部长贾姆·卡迈勒·汗于伊斯兰堡举行的双边会晤中得到重点讨论。

    会谈中，双方一致表示，应从零散举措转向系统化合作，以切实推动贸易规模扩大。沙卡利耶夫建议明确经济重点领域，并制定具体行动计划和务实步骤，以实现贸易增长目标。

    为落实这一机制，双方将优先聚焦最具贸易潜力的关键行业，包括农工综合体及食品、化工及石油化工、冶金、机械制造以及制药等领域。

    沙卡利耶夫强调：“为实现将双边贸易额提升至10亿美元的目标，QazTrade与巴基斯坦贸易发展局（TDAP）将作为主要执行机构，负责协调业务支持、组织直接B2B对接以及推进联合项目，从而确保相关工作系统化、高效推进。”

    Қозоғистон ва Покистон товар айланмасини 1 млрд долларга етказишни мақсад қилмоқда
    Фото: Савдо ва интеграция вазирлиги

    巴基斯坦商务部长对此予以积极回应，并表示全力支持哈方倡议。

    “巴基斯坦高度重视发展与哈萨克斯坦的贸易关系。哈萨克斯坦不仅是中亚地区最大经济体，也是巴基斯坦在该地区最重要的出口市场。”贾姆·卡迈勒·汗说。

    会晤结束后，双方签署了会谈纪要。纪要明确赋予QazTrade和TDAP相应职责，确保将达成的共识转化为具体行动。

    此次会晤进一步巩固了两国经贸合作的政治意愿，为实现贸易额翻番目标奠定了坚实制度基础。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 外交 贸易 政治 经济 巴基斯坦
