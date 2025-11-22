阿斯塔纳与埃里温启动联合产业项目生态系统建设——专家解读帕希尼扬总理访哈成果

卡巴济耶夫表示，双方均对扩大贸易额与深化工业合作表现出强烈意愿。哈萨克斯坦在冶金、石化、食品及机械制造领域拥有显著出口潜力，而亚美尼亚则准备成为这些产品的稳定市场。与此同时，亚美尼亚企业在服务、信息技术与商贸领域正加速进入哈萨克斯坦市场，哈方已为此创造更多便利条件。

交通物流是此访另一重点。多年后，哈萨克斯坦商品经南高加索过境亚美尼亚的通道首次重启，这不仅开辟了新的贸易走廊，还有望进一步延伸至中东与欧洲市场，从而强化哈萨克斯坦作为欧亚大陆交通枢纽的地位，并实现运输线路多元化。

数字化与创新合作同样取得突破。双方就在信息技术、人工智能及人才培养领域加强协作达成一致。TUMO创客教育中心即将在阿斯塔纳落地，成为两国在最具前景未来产业携手并进的重要标志。

人文领域合作同步升温。文化、教育、医疗等交流项目持续扩大，为深化经济合作奠定更广泛的社会信任基础。

卡巴济耶夫认为，此访在战略层面取得圆满成功，为一系列新联合项目奠定了基础，充分表明两国已做好长期务实合作的准备。政府间委员会定期会晤、商务论坛及企业直连机制的强化，以及数字化、交通、工业、农工综合体等重点方向的密集磋商，共同将双边合作推向以具体经济成果和政治支持为特征的稳定战略高度。

他还列举了具体增长潜力：冶金产品出口可新增约1亿美元，机械制造约1800万美元，化工及石化产品超过1.1亿美元。通过联合粮食深加工及农产品供应项目，哈萨克斯坦有望成为亚美尼亚主要食品来源国，进一步保障其粮食安全。

在已签署的部门间协议中，“TUMO阿斯塔纳”项目尤为突出。它将依托Astana Hub、阿斯塔纳国际金融中心及其他数字平台，打造高科技合作新空间。

卡巴济耶夫总结道，两国经济互动正从传统原材料出口向构建联合产业项目生态系统转型。在欧亚经济联盟框架下，最具前景的方向包括：形成高附加值产业链、发展一体化生产物流链、农业联合深加工、多式联运通道建设、数字经济与金融科技合作、和平利用核能及科技领域协作、核电站安全经验交流，以及教育与科研项目对接。这些举措将显著提升两国在联盟内的竞争力，拓展区域贸易及全球市场份额。

此前，帕希尼扬总理曾表示，应振兴哈亚两国商业伙伴关系。托卡耶夫总统也强调，亚美尼亚是哈萨克斯坦在南高加索地区最重要的政治与经贸伙伴之一。访问期间，两国领导人共同签署联合声明，并见证15份双边协议签署。