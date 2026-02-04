托卡耶夫总统与夏巴兹总理共同出席哈巴商务论坛

托卡耶夫总统在致辞中对谢里夫总理倡议并组织这一重要活动表示感谢。

—我对巴基斯坦进行的首次国事访问，已成为双边合作中具有里程碑意义的重要历史阶段。我们签署了旨在将双方伙伴关系提升至战略层级的联合宣言。在今天的商务论坛期间，双方共签署了30多项协议，总金额接近2亿美元。这将为两国人民深化经贸与投资协作注入强劲动力。事实上，我们的伙伴关系正在持续拓展。去年，两国贸易额几乎实现翻番。目前，在哈萨克斯坦已有200多家带有巴基斯坦资本背景的企业在建筑、农业、食品加工、工业等多个领域开展业务。基于这一积极态势，我们设定了将双边贸易额提升至10亿美元的宏伟目标，-托卡耶夫总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统表示，他已指示政府进一步强化促进两国商业机构之间的协作，包括在哈萨克斯坦—巴基斯坦政府间委员会框架内的互动。

—哈萨克斯坦作为中亚最大的经济体，始终在确保地区增长和开辟新机遇方面发挥着重要作用。去年，我国经济增长6.5%，国内生产总值总量突破3000亿美元，人均GDP达到1.5万美元。这充分表明，我国市场具备稳固的韧性和巨大的经济潜力。我们通过持续完善制度体系实现经济繁荣。我们的经济战略致力于推动贸易和投资多元化，鼓励创新，并促进以知识为基础的发展模式。由我亲自领导的外国投资者委员会，致力于确保哈萨克斯坦在透明性和公平原则方面的承诺，并不断优化营商环境。采用“一站式”服务模式的国家数字投资平台，将大幅简化投资者和企业的行政流程，-托卡耶夫总统指出。

国家元首强调，阿斯塔纳国际金融中心已成为地区在投资、创新及企业服务领域的领先平台。

—目前，来自近100个国家的5000多家公司在该平台框架下成功运营。值得一提的是，已有11家巴基斯坦公司加入这一金融中心。我们相信，未来参与者数量还将持续增长。我们为有意进入哈萨克斯坦及区域市场的巴基斯坦企业家提供可靠、透明的机会，并不断完善稳定的投资架构，-托卡耶夫总统说道。

Фото: Акорда

国家元首认为，哈萨克斯坦与巴基斯坦的地理位置具有重要战略意义，两国均可成为区域乃至全球互联互通体系中的关键环节。

—地处欧亚腹地的哈萨克斯坦在陆路贸易中发挥着重要作用。中欧之间通过陆路运输的货物中，有85%途经我国境内。目前，我们将发展跨里海国际运输路线，即“中间走廊”，视为将哈萨克斯坦打造为跨大陆贸易中心的核心要素。同时，我们还开发了Smart Cargo统一数字管理平台，以更加高效地协调转运流程。在此，我对“哈萨克斯坦国家铁路公司”“哈萨克邮政”股份公司与巴基斯坦国家物流公司、巴基斯坦邮政之间签署的协议表示欢迎。我们期待通过这些合作，在推广多式联运解决方案以及共同利用两国港口基础设施方面迈出实质性步伐，-托卡耶夫表示。

他指出，哈萨克斯坦与巴基斯坦作为伊斯兰食品安全组织成员国，在为穆斯林国家构建稳固、公平的食品体系方面拥有共同目标。

—我们目前向全球70多个国家出口200多种农产品。过去十年间，我国农业产值增长了2.5倍以上。我们计划到2030年将这一指标再提升一倍。我们正持续巩固作为高质量、生态有机农产品可靠供应方的地位。因此，将采取系统性举措扩大伙伴关系，在地区和全球层面构建新的供应链。在这一背景下，我们欢迎巴基斯坦伙伴分享经验并投入资本。Almoiz Group公司就于杰特苏州启动甜菜加工厂项目达成的协议，正是双方合作的重要起点，-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，数字化将成为推动两国贸易与投资合作取得实质性进展的关键因素，并高度评价巴基斯坦政府在引入先进数字解决方案方面所采取的措施。

—谢里夫总理多次强调，数字化转型对巴基斯坦经济未来竞争力至关重要。哈萨克斯坦非常赞同这一远见卓识，并认为数字创新对两国都蕴含巨大潜力。我们设定了在未来几年内建成全面数字化国家的宏伟目标。为此，我们成立了本地区首个人工智能和数字发展部，并设立国际人工智能中心，作为创新、科研与技术进步的领先平台。Alatau City将形成一个集法律、数字与金融于一体的综合生态系统，这将成为哈萨克斯坦城市发展的示范性项目，旨在推动具有创新性和发展前景的经济领域实现可持续增长并吸引投资。去年，我们启用了两台超级计算机，这是开发自主大型语言模型、加快哈萨克斯坦技术进步的重要一步。我们的努力促成了国家级乃至全球性IT企业的成长。例如，哈萨克斯坦InDrive平台在巴基斯坦得到广泛应用，去年数据显示，该平台占据了巴基斯坦计程车市场超过60%的份额，在城市出行领域位居首位。我诚挚邀请巴基斯坦合作伙伴充分利用我们在IT和投资领域提供的各类机遇，-托卡耶夫总统说道。

Фото: Ақорда

托卡耶夫指出，两国伙伴关系已进入新阶段，在深化涵盖经济议题各领域合作方面潜力巨大。

Фото: Ақорда

巴基斯坦总理在发言中强调，本次商务论坛对深化双边经贸和投资合作具有重要意义。

—今天，我们商定将尽最大努力在未来两年内把双边贸易额提升至10亿美元。为尽快实现这一目标，双方同意动用一切现有机遇。感谢尊敬的托卡耶夫总统邀请我今年对友好的哈萨克斯坦进行访问，我怀着由衷的喜悦和诚挚的心情接受了这一邀请。我们决定成立联合工作组，负责制定扩大共同贸易和投资组合的五年行动计划，-谢里夫说。

在哈萨克斯坦—巴基斯坦商务论坛结束时，双方共签署了30多份商业文件，总金额接近2亿美元。这些协议旨在扩大两国在金融、物流、工业、能源、农工业综合体、数字化及基础设施等领域的合作。

【编译：阿遥】