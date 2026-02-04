托卡耶夫总统与巴基斯坦总理共同出席多个文化中心揭幕仪式

在托卡耶夫总统对巴基斯坦进行国事访问框架下，伊斯兰堡举行了隆重的启用仪式，正式开放以阿布·纳斯尔·法拉比、哈尼什·萨特巴耶夫和霍贾·艾哈迈德·亚萨维命名的三所文化教育中心，以及“友谊”体育综合体。

Фото: Ақорда

法拉比中心依托阿尔·法拉比哈萨克国立大学与考德-阿扎姆大学的合作机制设立。中心配备了教学资料、科研文献以及现代化的计算机设备和配套家具，并计划在今后开设哈萨克语课程。

萨特巴耶夫中心根据萨特巴耶夫大学与巴基斯坦国立科学技术大学达成的协议运行，重点推动双方在科学、教育和技术领域的双边合作。

亚萨维中心则由霍贾·艾哈迈德·亚萨维国际哈萨克—土耳其大学与伊斯兰堡国际伊斯兰大学合作创办。

Фото: Ақорда

“友谊”体育综合体计划在巴基斯坦推动成立九宫棋（托格孜库玛拉克）和哈萨克式摔跤联合会。与此同时，中心还将设立哈萨克斯坦象棋学院及“Qazaq batyry”综合格斗项目分支机构，并加强两国擒拿与拳击协会之间的协作。双方还计划开展联合集训，为巴基斯坦教练员和运动员提供系统化、专业化培训。

【编译：阿遥】