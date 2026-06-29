托卡耶夫总统与格鲁吉亚总理举行大范围会谈

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦珍视与格鲁吉亚之间的友好关系，格鲁吉亚是哈萨克斯坦在南高加索地区历经时间检验的可靠伙伴。

—我们的国家被历史渊源、共同文化价值以及人民之间牢固的联系所连接。这是我们相互合作的基础。我们刚刚进行了富有成效的交流，并确认了进一步发展双边合作的意愿，-托卡耶夫说道。

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托卡耶夫总统对即将签署的关于建立战略伙伴关系的联合声明将把哈萨克斯坦与格鲁吉亚关系提升至新的高质量水平表示确信。

—贸易与投资合作是两国联系的核心。尽管全球形势存在不确定性，但扩大贸易规模仍具备现实空间。哈萨克斯坦已向格鲁吉亚经济投入超过五亿美元，并已跻身其主要投资国行列。两国在能源领域已建立起稳定且富有成效的合作关系。我们有意扩大通过巴库—第比利斯—杰伊汉管道的石油运输规模。政府间经贸合作委员会框架内的工作也在持续推进。我希望今天的会谈能够为未来合作确定新的优先方向，-托卡耶夫说道。

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科巴希泽指出，在托卡耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦已走上稳健发展的道路。

—哈萨克斯坦是我们在中亚地区值得信赖的伙伴。借此机会，我谨就新宪法的通过向您表示祝贺。这体现了您的有力领导，也展现了哈萨克斯坦的持续发展能力。将双边关系提升至战略伙伴关系新层级，为两国政府与人民之间的合作开启了新的空间。感谢您推动通过关于战略伙伴关系的联合声明。同时，我们高度评价两国在政治对话、制度交流及政府间互动等多个层面的紧密合作，这些都在不断推动双边关系向前发展，-科巴希泽说道。

托卡耶夫建议，为进一步发展战略伙伴关系，应将其具体化，并制定一份覆盖能源、投资、交通运输、农业、数字化、旅游及其他重点领域的“路线图”。

托卡耶夫和科巴希泽确认了在推进互利投资项目方面的共同意愿。

具体而言，作为跨里海国际运输路线的重要参与方，两国有意在交通物流基础设施建设、集装箱运输扩容、关税政策协调以及数字化推进等方面采取一致行动。

过去五年中，通过中间走廊的运输量增长了3.5倍。预计到2029年，该线路上的集装箱列车数量将达到3000列。

哈萨克斯坦除巴统港外，还希望进一步拓展与格鲁吉亚其他海港的合作空间。去年，在哈萨克斯坦投资者参与下，波季港已启用新的多式联运终端。阿纳克利亚港被认为是具有区域互联潜力的重要项目之一。

数字化与人工智能被双方一致视为具有前景的合作领域。两国确认愿在数字政府、在线公共服务以及GovTech解决方案方面加强经验交流。

哈萨克斯坦欢迎格鲁吉亚初创企业及科技公司参与阿斯塔纳枢纽中心项目及相关区域性技术倡议。

此外，会谈期间双方还重点讨论了在医疗、教育、文化和旅游等领域加强合作的问题。

托卡耶夫指出，格鲁吉亚是哈萨克斯坦游客的热门目的地之一，并表示哈萨克斯坦也将继续以开放姿态欢迎格鲁吉亚游客。

同时，国家元首强调加强文化交流的重要意义，并提议举办两国文化日活动。

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会谈结束时，托卡耶夫和科巴希泽签署了《哈萨克斯坦共和国与格鲁吉亚关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

此外，两国代表团成员还交换了以下政府间及部门间合作文件：

1. 哈萨克斯坦共和国文化和信息部与格鲁吉亚文化部关于文化领域合作的谅解备忘录；

2. 哈萨克斯坦共和国人工智能和数字发展部与格鲁吉亚经济和可持续发展部关于相互合作的谅解备忘录；

3. 哈萨克斯坦共和国旅游和体育部与格鲁吉亚经济和可持续发展部关于旅游领域合作的谅解备忘录。

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