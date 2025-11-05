哈萨克斯坦与白俄罗斯总理举行会晤 聚焦深化经贸合作与产业协作

别克帖诺夫总理指出，在两国元首——哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科——的政治意愿与持续沟通推动下，哈白关系已发展为战略层面的互信伙伴关系。

“哈萨克斯坦政府愿为两国经贸及其他领域关系的深入、互利发展提供一切支持，” - 别克帖诺夫说。

图尔钦则强调，哈萨克斯坦是白俄罗斯在经贸合作中的重要优先伙伴。

“我们愿从各个方面深化双边关系。相信此次会晤将为两国对话注入新动力，赋予合作新的内涵。” - 图尔钦说。

双方探讨了扩大工业合作及实施联合项目的前景，并决定在数字化领域重点推进人工智能技术应用与经验交流。

在农业方面，双方关注农产品加工与生产项目的推进，并强调通过农业科技合作提升行业效率。别克帖诺夫指出，今年哈萨克斯坦农民通过现代农业技术取得了优异收成，显示出技术革新的显著作用。

与会人员一致认为，应进一步加强交通与物流合作，确保两国间铁路及公路运输的顺畅衔接。双方还认为，拓展运输走廊、开辟新的出口市场潜力巨大。

会议同时讨论了地区间合作及人文交流等议题，强调文化与科研合作的重要性。

会谈结束后，在两国总理的见证下，双方签署了一系列合作文件：

《2026—2028年哈萨克斯坦工业和建筑部与白俄罗斯工业部工业合作路线图》；

《2026—2028年阿斯塔纳市政府与明斯克市执行委员会经贸、科技与文化合作路线图》；

《阿拉木图州政府与维捷布斯克州执行委员会在经贸、科技与人文领域合作的谅解备忘录》。

【编译：达娜】