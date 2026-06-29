托卡耶夫总统与格鲁吉亚总理举行小范围会谈
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，29日下午，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府同来访的格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽举行小范围会谈。
托卡耶夫对科巴希泽来访表示欢迎，并指出，此次访问对于进一步巩固哈萨克斯坦与格鲁吉亚伙伴关系具有十分重要的意义。
—我相信，此次访问一定会取得圆满成功。我想强调的是，哈萨克斯坦始终将格鲁吉亚视为具有重要战略意义的传统伙伴。双方已在经济、人文等诸多领域建立了紧密联系，我认为，这种合作应当继续不断深化。作为国家元首，我将竭尽全力推动两国合作持续向前发展。贵国是哈萨克斯坦的重要战略伙伴，我们高度珍视同格鲁吉亚的友谊与合作。哈萨克斯坦人民对格鲁吉亚及其人民怀有真诚的敬意。如今，越来越多的哈萨克斯坦游客前往格鲁吉亚，并带着美好的回忆返程。当然，我们仍有许多潜力尚未得到充分发挥。因此，双方需要共同努力，更加有效地利用现有潜力，为双边合作注入新的动力，-国家元首表示。
科巴希泽表示，能够应邀对哈萨克斯坦进行正式访问，并同托卡耶夫总统举行会晤，令他深感荣幸。
—我们高度重视格鲁吉亚与哈萨克斯坦之间的关系。两国伙伴关系已提升至战略层面，这令我们感到十分欣慰，这正是双方合作的核心所在。不过，正如您所指出的，我们仍有大量潜力尚未得到充分释放，因此需要共同努力，将这些潜力转化为现实成果。我们支持两国在政治、经济、教育、文化等诸多领域开展紧密合作，并希望进一步加强各领域联系。此次访问具有特殊意义，因为双方将签署《战略伙伴关系联合声明》。我相信，这份文件将为双边合作注入新的动力。我们的伙伴关系建立在共同价值观基础之上，因此双方合作前景广阔。感谢您一直以来对两国友谊与合作给予的大力支持，-格鲁吉亚总理表示。