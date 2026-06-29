托卡耶夫总统与格鲁吉亚总理举行小范围会谈

托卡耶夫对科巴希泽来访表示欢迎，并指出，此次访问对于进一步巩固哈萨克斯坦与格鲁吉亚伙伴关系具有十分重要的意义。

—我相信，此次访问一定会取得圆满成功。我想强调的是，哈萨克斯坦始终将格鲁吉亚视为具有重要战略意义的传统伙伴。双方已在经济、人文等诸多领域建立了紧密联系，我认为，这种合作应当继续不断深化。作为国家元首，我将竭尽全力推动两国合作持续向前发展。贵国是哈萨克斯坦的重要战略伙伴，我们高度珍视同格鲁吉亚的友谊与合作。哈萨克斯坦人民对格鲁吉亚及其人民怀有真诚的敬意。如今，越来越多的哈萨克斯坦游客前往格鲁吉亚，并带着美好的回忆返程。当然，我们仍有许多潜力尚未得到充分发挥。因此，双方需要共同努力，更加有效地利用现有潜力，为双边合作注入新的动力，-国家元首表示。

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科巴希泽表示，能够应邀对哈萨克斯坦进行正式访问，并同托卡耶夫总统举行会晤，令他深感荣幸。