托卡耶夫与佩泽什基安签署联合声明 并见证多项合作文件

随后，在两国元首的见证下，双方代表团交换了一系列政府间和部门间合作文件，交换的文件包括：

《哈萨克斯坦共和国与伊朗伊斯兰共和国关于刑事案件相互法律协助条约》；

《哈萨克斯坦共和国政府与伊朗伊斯兰共和国政府关于国际公路旅客及货物运输协议的修订和补充议定书》；

《哈萨克斯坦共和国外交部与伊朗伊斯兰共和国外交部合作计划》；

《哈萨克斯坦共和国文化和信息部与伊朗伊斯兰共和国文化和伊斯兰指导部2026—2028年文化交流计划》；

《哈萨克斯坦共和国司法部与伊朗伊斯兰共和国不动产登记及文书登记国家机构关于知识产权领域相互理解与合作备忘录》；

《哈萨克斯坦共和国交通部与伊朗伊斯兰共和国道路和城市建设部关于交通、过境及物流领域战略合作的相互理解备忘录》；

《哈萨克斯坦共和国卫生部与伊朗伊斯兰共和国卫生和医科教育部关于卫生领域合作问题的相互理解备忘录》；