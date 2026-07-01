音乐、美食与民俗齐聚：夏季七月旅游活动日程公布

根据日程安排，这些活动将重点围绕事件旅游与美食旅游展开，集中展示各地独特的旅游资源与文化特色。具体安排如下：

7月5日，阿斯塔纳将举办“瑰宝之声”音乐节，旨在传承与推广民族音乐文化遗产。活动期间，将举行民族音乐专场音乐会、传统乐器演奏大师班及一系列文化教育活动。

7月5日至12日，彼得罗巴甫尔市将举办“克孜勒扎尔旋律”国际艺术节。届时，来自哈萨克斯坦、欧洲及美国的艺术家与创意团队将齐聚一堂，共同参与系列文化活动。

7月10日至12日，东哈州卡顿卡拉盖县将举办“阿尔泰——突厥诸族之摇篮”文化节。活动内容包括民族文化展示、手工艺集市、大师班、民族体育比赛以及大型音乐会等。

7月11日至12日，阿斯塔纳将举办“百味马奶酒”美食节，旨在推动美食旅游发展并弘扬哈萨克民族饮食传统。活动将包括马奶酒生产商评比、民族美食与马奶酒品鉴、民族服装秀、专题研讨及文艺演出等内容。

7月18日，突厥斯坦州将举办“沙姆舍之歌”音乐节，以纪念被誉为“哈萨克华尔兹之王”的作曲家沙姆舍·哈勒达亚科夫。活动包括专题音乐会及音乐之夜等板块。

7月25日，杰特苏州阿拉湖畔将举办“阿拉湖浪花”艺术节。

7月30日至8月1日，西哈州将举办“大地财富”农业嘉年华，旨在展示当地农业发展成果，并推动农业生态旅游发展。

旅游和体育部表示，举办此类大型旅游活动，将有效推动哈萨克斯坦事件旅游发展，提升各地区旅游吸引力，助力本地企业发展，并向国际社会更广泛展示哈萨克斯坦多元丰富的文化遗产。