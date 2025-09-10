托卡耶夫与刚果民主共和国总统齐塞克迪举行大范围会谈

托卡耶夫总统指出，这是齐塞克迪首次访问哈萨克斯坦，他强调这一访问具有历史意义，并表示齐塞克迪率领庞大代表团来访，是对哈萨克斯坦人民的高度尊重。

- 我们两国建交时间不长，但合作始终在信任和友谊的基础上不断发展。我相信今天的会谈将把阿斯塔纳与金沙萨之间的关系提升到一个新高度，并为建立高效伙伴关系创造条件。刚果民主共和国是哈萨克斯坦在非洲的重要伙伴，我坚信我们两国关系的前景十分广阔。我相信今天达成的共识和签署的文件将为合作注入新的动力。为了保持这种积极的势头，我建议两国的外交部门进一步加强定期而务实的沟通。 - 托卡耶夫总统说。

在会谈中，托卡耶夫强调，贸易和经济合作应成为双边议程中的优先方向。他指出，哈萨克斯坦与刚果民主共和国都拥有丰富的自然资源和巨大的经济潜力，两国完全可以在落实互利项目方面成为可靠的合作伙伴。

托卡耶夫高度评价了刚果民主共和国在关键原材料领域的潜力，并指出该国独特的自然资源在全球供应链中发挥着重要作用。目前，全球76%的钴、14%的铜、8.3%的锡、42%的钽和40%的钶钽铁矿产自刚果民主共和国，同时该国还拥有大量高新技术产业所需的其他战略性矿产。

他还强调，在刚果民主共和国政府的支持下，哈萨克斯坦企业ERG公司已在当地成功运营。

齐塞克迪总统在会谈中感谢托卡耶夫和哈萨克斯坦人民的热情接待。他表示：

- 虽然我们的国家在地理上相距遥远，但我们的人民共享共同的价值观——尊重主权和领土完整，并通过对话追求和平。刚果民主共和国不会忘记国际社会，包括哈萨克斯坦，在我们最困难的时刻给予的支持。哈萨克斯坦在联合国框架下的积极立场，证明了对刚果人民的理解与支持。我由衷地表示感谢。

他还指出，哈萨克斯坦通过放弃核武器并持续推动和平对话，为世界展示了安全与发展的重要性。这一做法是值得国际社会学习的典范。

双方在会谈中还重点讨论了双边贸易、交通物流、矿业、农业以及信息技术和数字化等领域的合作。齐塞克迪总统表示，他相信此次会谈的成果将推动两国关系进一步深化，并促进中亚与非洲之间的交流与合作。

【编译：达娜】