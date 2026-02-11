09:33, 11 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦与塞尔维亚加强能源领域战略伙伴关系
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫日前与塞尔维亚国际经济合作发展部长内纳德·波波维奇举行会谈。此次会晤是在两国元首达成重要共识基础上的具体落实举措，标志着双方在能源领域合作进入新的阶段。
会谈中指出，哈萨克斯坦与塞尔维亚长期保持相互尊重和建设性合作关系。能源作为经济稳定和国家能源安全的重要支撑，是双方战略协作的重点方向。
哈方强调，当前在以下领域存在广阔合作空间：
-
石油和天然气产业
-
电力系统建设与升级
-
可再生能源开发
-
联合投资项目实施
双方认为，两国元首层面的高层对话为双边合作注入了新的动力，有助于深化经验交流，并推动具体项目落地实施。
会谈期间，哈方介绍了本国能源发展重点及产业优势，强调在资源开发、电力结构优化及能源转型方面具备合作潜力。与会各方一致表示，相关合作计划的推进将有助于促进经济增长，同时进一步巩固阿斯塔纳与贝尔格莱德之间的双边联系。
此次会晤被视为两国在能源领域深化战略伙伴关系的重要一步，也体现出在全球能源格局调整背景下，中亚与巴尔干地区国家加强务实合作的趋势。
【编译：达娜】