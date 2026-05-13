哈萨克斯坦计划于今年秋季推出伊斯兰住房贷款产品

（哈萨克国际通讯社讯）“家庭银行”（Отбасы банк）董事长拉扎特·伊布拉吉莫娃表示，哈萨克斯坦计划于2026年秋季正式推出基于伊斯兰金融原则的新型住房贷款产品。

她是在接受哈通社《BIZDIÑ ORTA》播客采访时透露这一消息的。

据介绍，为推动相关产品落地，政府计划在今年6月底前完成法律修订，为“家庭银行”依据伊斯兰金融原则开展业务提供正式法律依据。

随后，银行预计将在8月获得相关经营许可，而项目的正式发布及首批贷款发放时间，计划安排在9月底或10月1日前后。

不收取传统利息

新产品最大的特点，是完全取消传统银行利息和加价机制。

由于伊斯兰金融体系严格禁止任何形式的利息（Riba），银行将采用全新的融资模式。

Кадр из видео

根据规划，居民可先开设无利息储蓄账户积累首付款，之后再通过不收取利息的融资方式购买住房。

不过，“家庭银行”现有的基础储蓄模式将继续保留，主要变化在于银行与客户之间的合作机制及合同义务将按照伊斯兰金融标准重新设计。

或推动住房市场调整

此前，拉扎特·伊布拉吉莫娃曾指出，目前社会上将住房作为投资工具购买的现象明显增加。

对此，她建议大幅提高拥有第三套、第四套及更多住房居民的税负，以抑制房地产投资性购房行为。

【编译：木合塔尔·木拉提】